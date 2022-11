Coupe du Monde : Qui est Garang Kuol, la pépite australienne dont la France devra grandement se méfier ?

Premier adversaire des Bleus lors de la prochaine Coupe du Monde, l’Australie a convoqué Garang Kuol, 18 ans, pour le Qatar. Portrait d’une pépite qui pourrait rapidement reprendre le flambeau de l’historique Harry Kewel.

Son nom ne vous dit très probablement rien, mais sans doute plus pour longtemps. Garang Kuol, tout juste convoqué pour la Coupe du Monde avec l’Australie, fait partie des joueurs les plus prometteurs des Socceroos. Agé de seulement 18 ans, ce dernier est en train de se faire un nom au pays, où ses premières apparitions au sein de la A-League n’ont laissé personne indifférent. A tel point que Kuol a connu sa première convocation en septembre dernier, pile à temps pour faire partie du groupe australien qui s’apprête à s’envoler pour le Qatar.

Un montre de précocité en Australie

Joueur des Central Coast Mariners, Garang Kuol a fait ses débuts en professionnel en avril 2022. Depuis, il a pris part à 14 rencontres avec son équipe, pour un joli bilan de 6 buts et 3 passes décisives. Le plus impressionnant ? Il ne compte qu’une seule titularisation, et arrive donc à être aussi décisif malgré un temps de jeu limité, en ne disputant que des bouts de matchs. Le week-end dernier, il a notamment inscrit le premier doublé de sa jeune carrière, après être rentré sur le pré peu avant l’heure de jeu. Pour ceux qui voient en lui un futur radieux, sachez que son avenir est déjà assuré, puisque Kuol a déjà signé un contrat avec Newcastle, qu’il rejoindra après le mondial.

18 años Las cifras de Garang Kuol antes de jugar su primer Mundial e irse a Europa. El aussie con más hype desde Kewell sin duda. Pronto le conocerá todo el mundo del fútbol pic.twitter.com/7e6QF44q06 — Futbol Australia (@AustraliaFut) November 13, 2022

La future révélation du Mondial ?

Au Qatar, le jeune attaquant aura une occasion en or de prouver son talent aux yeux du monde entier. Encore méconnu du grand public, il pourrait s’imposer comme l’une des révélations de la compétition, avant de rejoindre la Premier League. Encore novice en sélection, Kuol pourrait jouir d’un statut de supersub, le même statut qui lui permet déjà de briller en club. L’équipe de France est prévenue, il faudra avoir à l’œil le jeune prodige australien.