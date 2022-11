Coupe du Monde : Gros plan sur ce gamin de 17 ans convoqué pour le Mondial !

A 17 ans, Youssoufa Moukoko sera le plus jeune joueur de la prochaine Coupe du Monde. Un phénomène convoqué par la sélection allemande qui pourrait clairement briller cet hiver…

Les talents de précocité ne sont pas très rares dans le monde du football. Mais Youssoufa Moukoko est tout de même un cas assez particulier et pourrait certainement être l’une des attractions du prochain Mondial, alors qu’il fêtera son dix-huitième anniversaire le jour du début de la compétition. Au Qatar, le jeune Allemand originaire du Cameroun sera le plus jeune joueur de la compétition mais il pourrait être bien utile à la Mannschaft puisqu’il est plutôt impressionnant en club au Borussia Dortmund depuis le début de la saison. La pépite a l’occasion de montrer toute l’étendue de son talent sur le devant de la scène lors des prochains jours.

Youssoufa Moukoko (17 ans) est le plus jeune joueur à défendre les couleurs de l’Allemagne depuis bientôt 70 ans ! 👶🏻🇩🇪 pic.twitter.com/vlnJSzudcO — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 16, 2022

Une précocité incroyable

Alors qu’il joue dans les équipes jeunes du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko parvient à vite gagner ce statut de phénomène international. Alors que nom est déjà cité pour faire partie de l’équipe première alors qu’il n’a que 15 ans, l’Allemand fait ses débuts en 2020 finalement et bat tous les records de précocité. En effet, il débute en Bundesliga un jour seulement après avoir fêté ses 16 ans et devient le plus jeune joueur de l’histoire de ce championnat, avant de devenir le plus jeune buteur de Bundesliga quelques semaines plus tard et de devenir également le plus jeune joueur à évoluer en Ligue des champions.

🇩🇪🔥 Youssoufa Moukoko is making his debut for Germany against Oman. He's Germany's youngest debutant since Uwe Seeler in 1954. pic.twitter.com/3OOqX4GbDp — DW Sports (@dw_sports) November 16, 2022

Le phénomène sur le devant de la scène ?

Appelé en Equipe d’Allemagne pour disputer la Coupe du monde, Youssoufa Moukoko connaîtra certainement sa première sélection au Qatar. Le jeune avant-centre est un titulaire indiscutable à Dortmund depuis le début de la saison, et il a déjà inscrit six buts et trois passes décisives en championnat lors des quatorze premières journées. Dans quelques jours, il pourrait alors profiter de cette exposition pour se révéler au grand public. Pour rappel, l’Allemagne devra s’extirper d’un groupe composé de l’Espagne, du Japon et du Costa Rica. Autant dire que rien n’est fait d’avance mais avec cette jeune pépite, la Mannschaft peut espérer toucher les étoiles.