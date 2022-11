Coupe du Monde : La sensation Xavi Simons débarque au Qatar !

Prêté par le PSG au PSV Eindhoven, Xavi Simons réalise un début de saison exceptionnel. Le milieu de terrain s’est ainsi ouvert les portes de la Coupe du Monde et pourrait clairement en être l’une des sensations.

Sur les radars depuis quelques mois maintenant, Xavi Simons a passé son enfance au centre de formation du FC Barcelone avant de rejoindre celui du PSG en 2019. C’est même avec le club de la capitale qu’il fait ses débuts chez les pros mais il dispute très peu de matches entre 2020 et 2022, ne parvenant qu’à délivrer une passe décisive en 11 matches. A seulement 19 ans, le jeune Néerlandais est déjà appelé en Coupe du monde et réalise une saison exceptionnelle pour le moment avec son nouveau club, le PSV Eindhoven. Les Pays-Bas sont placés dans le groupe du pays hôte cette année et sont clairement les favoris pour sortir premiers et disputer les huitièmes de finale.

Une pépite extraordinaire

Transféré au PSG sous la forme d’un accord entre les deux clubs avec une clause activable plus tard, Xavi Simons fait les beaux jours du PSV Eindhoven depuis. Le jeune ailier se révèle au fil des semaines comme un immense talent prêt à tout déchirer sur la scène internationale. Cette saison, il a déjà disputé 22 matches avec son club, marquant à dix reprises et délivrant trois passes décisives. Le PSV Eindhoven était par exemple l’adversaire de Monaco lors des qualifications pour l’accession en Ligue des champions mais a perdu son ticket contre Glasgow en barrages.

La révélation du Mondial ?

Alors qu’il vient d’être appelé par le sélectionneur des Pays–Bas, Xavi Simons va débarquer au Mondial sans la moindre sélection mais son talent a fait beaucoup parler en Europe ces dernières semaines. Même s’il a 19 ans, il est promis à un brillant avenir et pourquoi pas dès cette édition 2022. Il pourrait devenir la prochaine grande révélation en se montrant sur le devant de la scène internationale. Avec le PSV Eindhoven, il continue de faire des merveilles puisque le club poursuit sa route en Ligue Europa et est troisième du championnat néerlandais, à seulement trois points de la tête.