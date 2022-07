Ce que le PSG propose à Ekitike pour signer à Paris ! (INFO Média Foot)

Le PSG accélère pour le transfert de Hugo Ekitike. Voici ce que Paris propose à l’attaquant de Reims pour venir cet été.

Le PSG a fait son choix. Sa prochaine pépite offensive porte le nom de Hugo Ekitike, l’attaquant de Reims que toute l’Europe s’arrache. Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, digne successeur de Kylian Mbappé, il fait saliver tous les géants européens. Mais Paris a jeté son dévolu sur lui et à la ferme intention de le récupérer dès cet été. A l’écoute, le Stade de Reims attend l’offre idéale pour pouvoir laisser filer sa pépite. Pour l’heure, seul Newcastle a vu son offre de 45 millions d’euros acceptée.

Mais Hugo Ekitike ne souhaite pas aller chez les Magpies.

Contrat de 5 ans, 2 millions par an

Le PSG dispose d’une superbe opportunité de convaincre Reims et Hugo Ekitike. D’après nos infos, Luis Campos a déjà bien avancé en coulisses pour tenter de trouver un accord avec le joueur pour ensuite boucler le deal avec Reims. Et pour convaincre Ekitike et ses représentants, Paris propose un contrat de 5 saisons, assorti d’un salaire compris entre 1,8 et 2,2 millions d’euros. Des émoluments largement supérieurs à ce qu’il touche à Reims, bien évidemment, tout en restant raisonnable par rapport à son âge et ses premières prestations en Ligue 1. Les discussions se poursuivent entre le club parisien et le joueur. De son côté, Reims patiente et espère une jolie proposition avant le début de la saison.