Campos ouvre son carnet d’adresse perso, bientôt un deal très précieux pour le PSG ?

Très proche du club de Wolverhampton en Angleterre, par l’intermédiaire de Jorge Mendes, Luis Campos pourrait faire jouer son réseau et permettre au PSG de boucler un transfert important pour cet été.

Luis Campos est prêt à tout pour le PSG.

Des dossiers de folie comme des astuces dont il a le secret. Et alors que le Portugais poursuit ses entretiens individuels avec chaque joueur de l’effectif, sans agent ni autre intermédiaire, il y a un Parisien qui ne sera certainement pas retenu. C’est Mauro Icardi. Au sein du club, plus personne ne croit au come-back de l’Argentin. Son départ est au programme de l’été et Luis Campos s’est déjà mis en action pour lui trouver une porte de sortie. Pour cela, il s’appuie déjà sur son réseau et ses amis…

Wolverhampton, club ami

Comme nous l’avons révélé sur notre site, Wolverhampton est intéressé par Mauro Icardi. Mais ce club n’est pas du tout un hasard. La filière portugaise est très présente dans cette écurie de Premier League qui dispose de liens étroits avec un certain… Jorge Mendes. L’agent de Cristiano Ronaldo a déjà signé plusieurs joueurs portugais là-bas. José Sa, Nelson Semedo, Toti Gomes, Ruben Neves, Bruno Jordao, Joao Moutinho, Pedro Neto, Fabio Silva, Daniel Podence et également l’entraîneur, Bruno Lage, composaient l’effectif 2021-2022. Pas moins de 9 Portugais, en plus des joueurs de l’écurie Mendes comme le Français Rayan Aït-Nouri ou l’Espagnol Adama Traoré, récemment transféré au Barça. A Wolverhampton, Jorge Mendes est à la maison. Et cette proximité est clairement un atout pour Luis Campos, qui tente d’utiliser ce réseau pour exfiltrer Mauro Icardi.

Monza aussi le suit

Déterminé à faire partir Mauro Icardi, Luis Campos pourrait même activer son réseau en Italie. Du côté de Monza, nouvelle écurie montante du football italien, une porte serait également ouverte. Le club de Silvio Berlusconi a les ressources pour un tel deal, tant en transfert qu’en salaire. Et comme la femme d’Icardi pousse pour l’Italie, l’affaire peut avoir plus de sens qu’une piste anglaise.

🚨 | Adriano Galliani a contacté Wanda Nara pour des renseignements sur Mauro Icardi 🇦🇷 ! L’AC Monza veut tenter de le recruter, notamment dans les derniers jours du mercato. 📲@DiMarzio via @Guillaumemp pic.twitter.com/pp49veObnm — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 1, 2022

Paris veut du lourd après Icardi

Pourquoi Luis Campos tient tant à sortir Mauro Icardi du PSG ? Tout simplement parce qu’il a déjà des idées de recrue pour le remplacer. La première, c’est l’incontournable Robert Lewanwoski. Le Barça patine sévère dans ses négociations avec le Bayern Munich. Géré par Pini Zahavi, le Polonais est une cible du PSG et le lien fort qui unit Paris avec l’agent qui a permis à Neymar de venir en 2017 est un gros atout. En Italie, Gianluca Scamacca est aussi une cible. La pépite de Sassuolo pourrait venir s’ajouter au recrutement de Lewandowski pour 50 millions d’euros.