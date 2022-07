Après Koulibaly, Tuchel veut aussi Kimpembe (PSG) à Chelsea ! (INFO Média Foot)

Thomas Tuchel souhaite profiter de l’opportunité Presnel Kimpembe pour faire venir son ancien défenseur du PSG à Chelsea. Voici nos infos sur le dossier.

Thomas Tuchel veut un nouveau défenseur. S’il a finalisé l’arrivée de Kalidou Koulibaly, le colosse de Naples (un transfert à 40 millions d’euros), il ne souhaite pas s’arrêter là. Selon nos infos, l’entraîneur de Chelsea souhaite encore un renfort pour l’axe central et il a déjà fait savoir son choix. S’il pensait à Mathijs De Ligt (Juventus), le technicien allemand vient de revoir son jugement. En effet, sa priorité s’appelle désormais Presnel Kimpembe. Thomas Tuchel l’a eu sous ses ordres au PSG et il souhaite profiter de sa situation à Paris pour le récupérer. En effet, Luis Campos et Christophe Galtier veulent installer une nouvelle défense à trois et Kimpembe ne fait pas partie des titulaires. Le PSG est donc à l’écoute des offres qui pourrait arriver.

Et Chelsea est clairement à l’affût.

Le PSG veut 50 millions

A 27 ans, Presnel Kimpembe va devoir faire un choix. Continuer à Paris, sa maison, en misant sur le fait qu’il gagnera sa place. Avec Sergio Ramos en petite forme depuis deux ans, c’est une option à prendre en compte… Mais le champion du monde peut aussi tenter l’aventure loin de Paris, ce club où il a tout connu. Chelsea et Thomas Tuchel tentent ainsi de le convaincre de voir ailleurs et de découvrir la Premier League, un championnat parfait pour lui. Son impact physique et sa qualité de passe feront un malheur… Pour son transfert, le PSG espère au moins 50 millions d’euros. Pour Milan Skriniar, Paris va dépenser un peu plus de 60 millions d’euros.