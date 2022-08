Abdou Diallo, indésirable au PSG et désiré par le Milan AC

Selon les dernières informations révélées par Sky Sport Italia, le champion d’Italie en titre a jeté son dévolu sur le défenseur du Paris Saint-Germain pour renforcer son secteur défensif. Abdou Diallo, désormais considéré comme un indésirable par Christophe Galtier, est plus que jamais sur le départ.

Connu pour acheter des joueurs plutôt que de les voir partir, le Paris Saint-Germain est-il enfin en train de passer un cap ? Durant ce mercato estival, les départs pourraient s’enchaîner du côté de la capitale chez les joueurs indésirables comme par exemple Georginio Wijnaldum tout proche de la Roma, Idrissa Gueye à Everton ou encore Leandro Paredes cité à la Juventus de Turin pour rejoindre Angel Di Maria, parti il y a quelques semaines après sept années passées au PSG. Un autre départ devrait bel et bien avoir lieu, celui d’Abdou Diallo.

Diallo, 32 millions d’euros dépensés

Arrivé il y a trois saisons du Borussia Dortmund, l’international sénégalais (17 sélections, 2 buts), champion d’Afrique en début d’année, souhaite jouer le plus possible pour assurer sa présence dans le groupe des Lions de la Téranga au mondial qatari (21 nov-18 dec). Dans la capitale française, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2024 souffre d’une concurrence féroce en défense. Depuis trois ans, Abdou Diallo, délogé contre 32 millions d’euros au club de la Ruhr, n’a joué que 75 matchs. Déjà sur la touche en 2021/2022 avec ses 16 matchs joués toutes compétitions confondues, le plus dur semble à venir avec l’arrivée des anciens nordistes Christophe Galtier et Luis Campos, pas plus emballés que ça à l’idée de faire jouer l’ancien Jaune et Noir.

🚨Le Milan AC et le PSG négocient pour trouver la meilleure option afin de signer Abdou Diallo. Début des négociations avec une vraie volonté des deux clubs de trouver la meilleure solution. Diallo veut être titulaire avec la coupe du monde en approche. Via @Gazzetta_it — La Source Parisienne (@lasource75006) July 30, 2022

Latéral et central, un profil qui plaît à Milan

Depuis de nombreuses semaines, les débats n’en finissent pas entre le Milan AC et le Paris Saint-Germain concernant Renato Sanches. En plus de vouloir faire venir le Portugais à Milan, les Rossoneri veulent se servir chez le champion de France en s’attachant les services d’Abdou Diallo. Le Sénégalais de 26 ans, défenseur central, peut aussi évoluer sur le côté gauche de la défense. Un gros plus pour le champion d’Italie qui préfère jeté toutes ses forces dans la bataille pour Abdou Diallo plutôt que pour Japhet Tanganga ou Sergio Reguilon, les deux joueurs de Tottenham.

Diallo a dépassé Tanganga et Reguilon

Le club lombard est en quête d’expérience dans sa charnière central avant de disputer la Ligue des champions. Sur la préparation estivale les duos Gabbia-Kalulu et Tomori-Kalulu ont vu le jour alors que Simon Kjaer est toujours blessé. A noter que l’arrivée d’Abdou Diallo permettra au Milan de se séparer de Gabbia, voulu par la Sampdoria. Paris demande 20 millions d’euros au Milan pour céder son défenseur.