Wijnaldum se rapproche de plus en plus de la Roma

Seulement un an après son arrivée du côté du Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum va faire ses valises pour rallier la Roma de José Mourinho. Les contacts sont avancés, il ne reste plus grand chose avant l’officialisation.

Destiné à filer au Barça l’été dernier, Georginio Wijnaldum a finalement rejoint Paris lors du mercato XXL ayant vu arriver Léo Messi, Gigio Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Un an après, la belle histoire s’apprête déjà à prendre fin après une saison en demi-teinte et des prestations laissant à désirer dans un entrejeu parisien toujours irrégulier. Suite au changement de coach sur le banc du PSG qui a vu Christophe Galtier remplacer Mauricio Pochettino, Wijnaldum est rentré dans la liste des indésirables du club comme Draxler, Herrera ou Kurzawa. Le Hollandais n’a d’ailleurs pas été convoqué par son nouvel entraîneur pour la tournée estivale du PSG au Japon. Opération reconquête donc pour l’ancien de Liverpool qui devrait rejoindre la Roma de José Mourinho très prochainement. D’après Foot Mercato, les négociations avancent très bien entre le Paris Saint-Germain et la Louve, championne d’Europe la saison dernière en Ligue Europa Conference. Le milieu de terrain de 31 ans fera un effort conséquent sur sa rémunération salariale pour rejoindre les Giallorossi. Sous les couleurs parisiennes, Georginio Wijnaldum aura disputé 38 matchs toutes compétitions confondues (3 buts, 3 passes décisives).

AS Roma are waiting for Paris Saint-Germain green light to complete Gini Wijnaldum loan deal. Next 24/48h will be crucial to find full agreement between clubs. 🇳🇱 #ASRoma

PSG and Everton, still discussing for Gana Gueye. Talks ongoing about the final formula.

