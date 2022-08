Un club de Premier League prêt à tout pour Amadou Onana (LOSC)

Après une saison pleine au LOSC, Amadou Onana a la côte outre-Manche. En effet, ce sont les Hammers de West-Ham qui rêvent de s’offrir le jeune milieu défensif de 20 ans d’après les informations de Foot Mercato. Les négociations se poursuivent.

Le LOSC sort d’une saison compliquée si l’on met de côté son huitième de finale de Ligue des champions contre Chelsea. En effet, le champion de France n’a pu faire mieux en Ligue 1 avec une décevante dixième place au classement. Mais il y a de quoi espérer mieux pour la prochaine saison car les dirigeants nordistes vont pouvoir élargir leur effectif dans les prochaines semaines avec de belles rentrées d’argent. Les ventes de Sven Botman, Zeki Celik et Damagoj Bradaric ont déjà rapporté 49 millions d’euros dans les caisses du LOSC. Le meilleur est à venir avec les cas de Renato Sanches et Amadou Onana, très courtisé en Premier League.

Une offre de 30M€ refusée par le LOSC

Il est arrivé il y a à peine un an de Hambourg contre 7 millions d’euros et il a déjà convaincu tout son monde. A seulement 20 ans, Amadou Onana a montré qu’il avait tout d’un grand joueur en devenir. Lui et son 1m95 ont joué 41 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Le Belge, aujourd’hui estimé à 10 millions d’euros par le site Transfermarkt, a tapé dans l’œil de West-Ham qui ne s’est pas privé de faire une première offre. Deux offres ont été formulées à l’attention du LOSC. Il y a quelques semaines, le dernier demi-finaliste de la Ligue Europa a toqué à la porte lilloise pour y proposer 30 millions d’euros en échange de la jeune pépite des Dogues. Une offre refusée par les dirigeants et qui devrait probablement être revue à la hausse dans les prochains jours. Sky Sports parle d’une nouvelle cartouche de 38 à 40 millions d’euros. A noter que les Hammers avaient formulé avant cela une première offre de 23 millions d’euros, logiquement refusée.

🚨 West Ham songe à faire une offre supérieur à 30 M€ au LOSC pour Amadou Onana ! Le contact est toujours actif entre les deux clubs. (@sebnonda) pic.twitter.com/BohawrHjlP — BeFootball (@_BeFootball) August 2, 2022

Amadou Onana, déjà appelé en A

Amadou Onana : « Le LOSC est ambitieux. Je suis ravi de revenir à la maison car je suis à une heure de chez moi »

Comme tous les jeunes, Amadou Onana a fait le tour de toutes les équipes de jeunes en sélection belge mais son rêve s’est réalisé lors de la trêve du mois de juin lorsqu’il a été convoqué par Roberto Martinez. Il a pu jouer toute une mi-temps face aux Pays-Bas en Ligue des Nations, de quoi donner de plus en plus d’espoir quant à une éventuelle convocation en sélection pour la Coupe du monde qui se tiendra au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Mais partir à West-Ham est-il un si bon choix que ça à quelques mois du mondial ? Sûrement pas si son temps de jeu est quasi nul. Lors de son arrivée au LOSC la saison dernière, Amadou Onana avait déclaré ceci. « Le LOSC est ambitieux. Je suis ravi de revenir à la maison car je suis à une heure de chez moi. Cette opportunité de grandir ici me plaît énormément ».