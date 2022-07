Trois clubs pour Neymar, le PSG se prépare…

Poussé vers la sortie, Neymar intéresse plusieurs écuries européennes. De son côté, le PSG se prépare au départ de sa star brésilienne et envisage du lourd pour le remplacer.

Le 1er juillet dernier, Neymar a prolongé son contrat avec le PSG. Le Brésilien a activé une clause lui permettant d’allonger son bail d’une saison. Le voilà donc lié à Paris jusqu’en juin 2027 désormais. Mais l’union entre Neymar et le PSG pourrait s’arrêter bien avant. En effet, l’arrivée de Luis Campos change la donne pour la star brésilienne. Entre fragilités physiques récurrentes et performances en dent de scie, il n’entre plus dans les plans parisiens et a été invité à regarder les opportunités du marché estival. Et trois clubs répondent pour le moment présent, dans l’attente d’une potentielle offensive…

Barcelone est là pour Neymar

La première des destinations, Média Foot vous en a parlé en exclusivité, c’est le Barça. Malgré d’importantes difficultés financières, l’écurie catalane se remet en ordre de marche. A la faveur de contrats juteux (exploitation des droits d’image) et de plusieurs grosses ventes (De Jong), les Barcelonais tentent de retrouver de l’air financièrement. Suffisamment, en tout cas, pour envisager le retour de son prodige, Neymar, parti à l’été 2017 en utilisant sa clause libératoire de 222 millions d’euros. Encore marqué au fer rouge par ce transfert surprise vers le PSG, Barcelone rêve de pouvoir le faire revenir en Catalogne. A des conditions moindres que celles touchées à Paris, bien évidemment. Le Barça ne lui offrira jamais 30 millions d’euros net par saison, c’est impossible. Mais pour le plaisir de retrouver le club qui l’a vu naître en Europe,

Neymar est prêt à beaucoup de choses…

Neymar 🇧🇷 a offert une paire de crampons dédicacée au fils de Sergio Ramos. Regardez la réaction du p’tit. 🥹pic.twitter.com/IGa780kEkN — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 6, 2022

Chelsea étudie le dossier

En Angleterre, c’est Chelsea qui se montre le plus à même de faire un coup dans le dossier Neymar. Les opportunités Newcastle ou Manchester United ne semblent pas suffisamment concrètes pour être notables. En revanche, du côté des Blues, on se cherche une tête d’affiche XXL. Neymar est parfait pour ce rôle qui mêle sportivité et image. Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, le connaît parfaitement. Et sur le plan financier, le club londonien a clairement les atouts pour y parvenir. Fraîchement racheté, Chelsea a des moyens importants. Entre salaire XXL et transfert à payer (entre 70 et 80 millions d’euros, Paris peut céder), il faudra être armé. Si le Barça ne l’est pas, Chelsea l’est totalement.

🎙 Rivaldo : « Mais j’imagine qu’il ne s’en souciera pas trop parce qu’il sait que même s’il quitte le club français, il aura toujours beaucoup de grands clubs qui chercheront à le signer, y compris Chelsea »https://t.co/Zgcd9J18dd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 6, 2022

Juventus : Et si… ?

C’est en Italie que se trouve la dernière opportunité pour Neymar. Après Cristiano Ronaldo, la Juventus se cherche un nouveau crack. Si Paul Pogba est de retour à la maison, le club du Piémont est capable d’organiser une opération hors du commun pour une star telle que Neymar. Selon les dernières indiscrétions, ce serait même les représentants du Brésilien qui auraient pris contact avec la Juve pour faire connaître son intérêt pour une éventuelle arrivée. Soucieux de découvrir un nouveau championnat, après l’Espagne et la France, Neymar pourrait se laisser séduire par ce club mythique du football européen.

Paris veut du lourd après Neymar

De son côté, le PSG se prépare à tout. Et notamment au départ de son Brésilien. En effet, Luis Campos a la volonté ferme et ambitieuse de faire venir deux nouveaux cracks offensifs. Sa priorité, c’est Robert Lewandowski. Paris se tient prêt à dégainer mais pour cela, Luis Campos veut le départ de Neymar, ou celui de Mauro Icardi. Toujours devant, le Portugais aspire à miser sur Gianluca Scamacca (Sassuolo). Deux attaquants pour compléter une attaque déjà totalement dingue. Et en troisième dossier, Paris est sur Hugo Ekitike. Un duel PSG / Milan AC s’organise. Mais là encore, tout va dépendre du possible départ de Neymar.

Galtier fait le job

En attendant un possible transfert de Neymar, le PSG affiche une communication bien rôdée. Interrogé en conférence de presse à l’officialisation de sa venue, Christophe Galtier a indiqué vouloir s’appuyer sur le Brésilien : « C’est un joueur de classe mondiale. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif… J’ai une idée très précise sur ce que j’attendrai de Neymar. Je ne l’ai pas encore rencontré, je serai à l’écoute. Je souhaite que Neymar reste chez nous. C’est toujours mieux d’avoir les joueurs de classe mondiale avec vous que contre vous ». En coulisses, la réalité est toute autre. Et Neymar le sait parfaitement…