Tout ce qu’il faut savoir sur Mukiele, la dernière pépite du PSG

Après avoir recruté Vitinha et Ekitike, le PSG finalise le dossier Nordi Mukiele. Le Français de 24 ans, formé au Paris FC, est surveillé depuis quelques mois par plusieurs grands clubs européens.

L’accord total a été trouvé entre le PSG et le défenseur français avec un contrat jusqu’en 2027 et l’officialisation devrait avoir lieu dans les prochaines heures. Une bonne nouvelle pour le PSG qui a déjà pris dans ses rangs Vitinha et Ekitike. Selon les récentes informations, le club attendrait même l’arrivée du défenseur du RB Leipzig dès ce mercredi. Un profil intéressant qui pourtant, semblait bien attaché à son club.

Sergio Ramos en exemple

Transféré pour seize millions d’euros au RB Leipzig en 2018 en partant de Montpellier (plus gros transfert du club à l’époque), Nordi Mukiele a fait ses preuves en Bundesliga et intéresse depuis plusieurs mois le Paris Saint-Germain. Formé au Paris FC, il est capable d’occuper plusieurs postes, un atout pour Christophe Galtier. Bon physiquement, rapide et doté d’une bonne capacité d’anticipation, le Français de 24 ans pourrait retrouver celui qu’il a pris en référence dans sa jeune carrière, Sergio Ramos, notamment lorsqu’il jouait en Ligue 2 à Laval. Au fil des mois et des saisons, plusieurs grands clubs européens se sont intéressés à Mukiele. Le PSG bien sûr mais aussi Manchester United, Liverpool ou encore l’OM et Chelsea dernièrement, il confiait pourtant en novembre dernier qu’il est « focalisé sur Leipzig, [il a] un contrat longue durée et [se] sent bien » et qu’il ne comptait pas partir pour le moment. Son contrat se terminant normalement en juin 2023, le voilà sur le départ.

🚨| Nordi Mukiele arrive au #PSG pour combler deux postes : Axe droit dans une défense à 3 et couloir droit. 📲@Tanziloic pic.twitter.com/dp7UEGjVtw — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 25, 2022

Vers un chemin à l’international ?

Ses performances avec le RB Leipzig lui ont permis de jouer en Ligue des champions, notamment face au PSG. La saison dernière, les deux clubs sont tombés dans le même groupe et les Parisiens ont dû batailler pour s’en sortir. Nordi Mukiele était titulaire à chaque fois et a même inscrit un but lors du premier match, finalement gagné 3-2 par Paris. Depuis son arrivée à Leipzig en 2018, le club a connu 3 passages en Ligue des champions avec une belle réussite puisque Mukiele et les siens ont atteint les demi-finales en 2020, perdant contre… le PSG. Hasard des choses sans doute, mais cette exposition au sein de la capitale pourrait lui permettre de se démarquer en vue de la Coupe du monde au Qatar en fin d’année. Pour rappel, Nordi Mukiele a connu sa première sélection en Equipe de France, en remplacement de Jules Koundé, en septembre 2021 lors d’une victoire 2 buts à 0 face à la Finlande. Le retour vers Paris pour Nordi Mukiele semble fait, avec l’espoir de se faire une place et s’intégrer au projet de Galtier.