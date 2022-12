Real Madrid : Un nouveau buteur pour faire souffler Benzema ?

A 34 ans, un Ballon d’Or en poche, Karim Benzema pourrait avoir besoin d’une doublure plus solide pour les années à venir. Le Real Madrid est déjà en quête de ce buteur capable de jouer les seconds rôles du Français.

Après avoir reçu la récompense individuelle ultime dans le milieu du football, Karim Benzema pourrait connaître une période de relâchement tant l’accomplissement est grand. Premier Français à gagner le Ballon d’Or depuis 24 ans, Benzema aurait bien besoin d’un renfort en attaque au Real Madrid. Parfait dans son rôle de leader du plus grand club du monde, Karim Benzema commence à prendre de l’âge et le club doit pouvoir placer sa confiance en un nouveau joueur pour répondre aux attentes. L’été prochain, le Real commencera sûrement à chercher un renfort de qualité pour le Français.

Une campagne déjà débutée cet été

Karim Benzema a remporté la récompense la plus prestigieuse de sa vie, qui vient couronner une carrière exceptionnelle au Real Madrid. Mais pour lui permettre de souffler après une saison incroyable, le club de la capitale espagnole doit absolument s’occuper de lui trouver un remplaçant de qualité, et la mission commence dès maintenant. L’été dernier, le Real Madrid avait déjà pensé à attirer deux profils très différents : Timo Werner et Raul de Tomas. L’Allemand, bon avec Chelsea, ne se serait sûrement pas contenté d’un rôle de remplaçant et a finalement rejoint à nouveau Leipzig. L’Espagnol, lui, a commencé sa carrière dans les équipes réserves du Real et a marqué les esprits la saison dernière à l’Espanyol de Barcelone. Mais celui-ci vient tout juste de rejoindre le Rayo Vallecano.

Benzema : « Je prendrai ma retraite au Real Madrid. Il n'y a pas d'autre option. » pic.twitter.com/7ZfrylJYV4 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 17, 2022

Un gros recrutement à venir l’été prochain

Il y a quelques semaines, le Real Madrid confiait détenir une énorme enveloppe pour le prochain mercato estival. Nul doute que le club se tournera vers des joueurs déjà confirmés, capables d’apporter à l’effectif ce dont il a besoin. Si le Real a toujours Kylian Mbappé dans son viseur pour accompagner Benzema, le club de la capitale espagnole garde un œil sur Erling Haaland et ses performances délirantes depuis des semaines.