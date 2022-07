PSG : Milan Skriniar, c’est pour demain ou pour jamais ?

Priorité du PSG pour le poste de défenseur central, Milan Skriniar est toujours en salle d’attente. Pour ce transfert est-il si long ? Média Foot vous explique tout.

Pour chaque poste identifié comme nécessitant une recrue, Luis Campos avait un nom en tête. Une priorité. Au milieu du terrain, il voulait Vitinha, la pépite du FC Porto. Et le PSG l’a signée pour démarrer son mercato. Devant, le Portugais a fondu pour Hugo Ekitike, très prometteur du côté de Reims. Et pour jouer les rôles de doublure polyvalente en défense, l’heureux élu n’était autre que Nordi Mukiele. Trois sur trois. En attendant le quatrième invité de l’été, un défenseur central que Campos a classé comme priorité absolue dès son arrivée.

Tout est calé pour Skriniar

Cette cible n°1 qui trône au-dessus de toutes les piles parisiennes, c’est Milan Skriniar. Défenseur slovaque de l’Inter Milan, Skriniar n’a plus qu’un an de contrat. Pour autant, les Milanais se montrent très gourmand puisqu’ils réclament plus de 50 millions d’euros ! Pas vraiment un problème pour le PSG, qui le veut vraiment. Et comme Média Foot l’a publié le 8 juillet, tout est calé dans le dossier Skriniar. Il ne restait, ces deux dernières semaines, que des détails liés aux commissions des représentants du joueur pour qu’il puisse devenir Parisien. Mais depuis, l’Inter Milan a émis une nouvelle condition.

Trouver son successeur.

🛑 | D’autres joueurs vont arriver au #PSG dans les prochaines semaines. Parmi les joueurs ciblés : Skriniar 🇸🇰, Scamacca 🇮🇹, Renato Sanches 🇵🇹. Ça “AVANCE TRÈS FORT” pour Mukiele 🇫🇷 📲 @le_Parisien_PSG pic.twitter.com/KPNBSsRhuS — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 21, 2022

Une offre pour Zagadou

L’Inter Milan refuse de laisser partir Milan Skriniar vers le PSG, malgré un accord entre toutes parties (transfert à 60 millions d’euros, 5 ans de contrat et 9 millions d’euros de salaire annuel). Les dirigeants italiens veulent d’abord trouver leur nouveau défenseur central avant de boucler le départ de leur patron. Sur le marché des transferts, un profil plaît beaucoup à l’Inter : Dan-Axel Zagadou. Une offre a été transmise à l’ancien du Borussia Dortmund, actuellement libre de tout contrat. Si le dossier Zagadou avance bien, le PSG pourra alors boucler l’arrivée de Skriniar. Ce n’est qu’une question de temps. Pour demain ou pour jamais ? Pour bientôt.