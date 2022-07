PSG : 2 arrivées et 2 départs dans les prochaines heures !

Le PSG pourrait connaître plusieurs mouvements d’ici la fin de la semaine avec deux nouvelles recrues et deux joueurs appelés à quitter le club.

Luis Campos met un nouveau coup d’accélérateur sur le mercato du PSG. Le Portugais souhaite que l’effectif de Christophe Galtier s’affine avec la reprise du championnat, même s’il n’exclut pas du mouvement jusqu’au 31 août. Et ce sont dans les deux sens que Paris va connaître de l’agitation. Côté arrivée, tout d’abord, le PSG boucle en ce moment même l’arrivée de Renato Sanches. Les discussions se terminent avec le LOSC. Si le dossier n’a pas été simple, Luis Campos en voit enfin le bout ! Le milieu de terrain des Dogues arrive, certainement sous la forme d’un prêt avec une option d’achat à 12 millions d’euros.

Skriniar après Renato Sanches

L’autre signature imminente du PSG, c’est Milan Skriniar ! Priorité du recrutement parisien en défense, le Slovaque est en salle d’attente de plusieurs semaines. L’Inter Milan voulait trouver son successeur avant de pouvoir le lâcher. A priori, les Milanais ont trouvé. Paris pourrait donc accélérer là encore et signer un nouveau défenseur central de premier plan. Un atout supplémentaire pour Christophe Galtier qui veut installer un système en 352, avec trois axiaux derrière. Marquinhos et Sergio Ramos alterneraient alors avec Kimpembe et Skriniar.

🚨Deux sons de cloche différents dans le dossier Skriniar : ▫️@Santi_J_FM : Rencontre hier entre le PSG et l’Inter. Pas d’accord mais négociations continuent et confiance des deux côtés pour conclure le deal. ▫️@Gazzetta_it : Skriniar toujours plus proche de rester à l’Inter. — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 28, 2022

Ciao Gueye ?

Dans le sens des départs, le PSG aussi accélère. En commençant par le dossier Wijnaldum. Recruté libre de tout contrat à l’été 2021, le Néerlandais est déjà sur le départ. L’AS Rome va le récupérer en prêt avec option d’achat (10 millions d’euros). Les dernières discussions portent sur la prise en charge du salaire. Selon Média Foot, Paris va prendre 50% du salaire à sa charge. L’autre dossier chaud, c’est Idrissa Gueye. Après avoir dit non à Galatasaray, le Sénégalais a vu Everton revenir à lui. C’est dans ce club anglais qu’il a explosé et c’est là-bas qu’il pourrait rebondir. Pas pour le même prix, bien sûr…

Ugarte, la grosse info de Média Foot !

Plus tôt dans la journée, le site Média Foot a une nouvelle fois frappé fort. Après avoir eu la primeur sur l’info Vitinha /PSG, nos sources indiquent que Paris pense à Manuel Ugarte, milieu défensif du Sporting Lisbonne. Cette pépite de 21 ans est sur les radars de Luis Campos et il pourrait bien être la 3e recrue parisienne au milieu cet été… Dossier à surveiller !