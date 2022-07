Prêt avec option d’achat pour Renato Sanches, le LOSC refuse l’offre du PSG ! (INFO Média Foot)

Le PSG se démène pour convaincre le LOSC de lâcher son milieu de terrain portugais, Renato Sanches. Mais pour le moment, les Dogues refusent les conditions proposées.

Comme pour Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le PSG souhaite mettre en place une opération spéciale pour Renato Sanches. Luis Campos a en effet trouvé un accord avec Reims puis Leipzig pour un prêt assorti d’une option d’achat pour l’attaquant et le défenseur français. Paris ne déboursera pas un centime cet été, tout sera pour 2023. Une manière de ne pas charger les finances parisiennes, certainement pour se préserver dans la perspective d’une grosse opération estivale. Et pour Renato Sanches, le PSG souhaite les mêmes conditions. Un prêt avec option d’achat. Pour cela, le Portugais pourrait alors prolonger d’une saison à Lille, lui qui est en fin de contrat (juin 2023). C’est ce qu’a fait Nordi Mukiele à Leipzig : prolongation d’un an (juin 2024) et option d’achat à l’été 2023 activée pour le PSG.

Lille refuse

🚨 Olivier Létang (président de Lille) confirme de départ de Renato Sanches 🇵🇹 : « Ce sera Paris ou Milan ! » — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 20, 2022



Mais selon nos infos, le LOSC refuse pour le moment les conditions réclamées par le PSG. L’écurie lilloise souhaite un transfert sec et privilégie cette option. Olivier Létang, ancien dirigeant du PSG aujourd’hui en poste à Lille, n’en démord pas. Patients, les dirigeants parisiens continuent de discuter pour essayer de convaincre les Dogues. Dans les deux camps, on est optimiste quant à la finalisation du dossier. Renato Sanches veut le PSG et refuse tout le reste. Un atout de poids dans l’escarcelle parisienne. Et même si le Milan AC continue de faire le forcing, Paris est serein. Luis Campos a l’accord du joueur et sait qu’un accord finira par être trouvé.

En attendant que son sort ne s’éclaircisse, Renato Sanches est actuellement en stage avec le LOSC. Il fait partie du groupe de Paulo Fonseca, le nouvel entraîneur lillois, qui a rejoint Marbella (Espagne) pour la préparation estivale. Un groupe nordiste qui intègre également la recrue phare de l’été, Mohamed Bayo, acheté à Clermont.

Gardiens : Lucas Chevalier, Adam Jakubech, Leo Jardim

Défenseurs : Alexsandro, Vincent Burlet, Tiago Djalo, José Fonte, Gabriel Gudmundsson, Simon Ramet, Leny Yoro, Akim Zedadka

Milieux de terrain : Benjamin André, Carlos Baleba, Rémy Cabella, Angel Gomes, Mattéo Makhabe, Jonas Martin, Amadou Onana, Ugo Raghouber, Renato Sanches

Attaquant : Jonathan Bamba, Mohamed Bayo, Joffrey Bazié, Jonathan David, Isaac Lihadji, Timothy Weah, Yusuf Yazici, Edon Zhegrova