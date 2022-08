Le PSG prêt à mettre une grosse valise à Clermont ?

Nous ne sommes qu’à trois jours des débuts du Paris Saint-Germain en Ligue 1, ce sera à Clermont. Les Auvergnats peuvent être inquiets face à l’armada parisienne composée de Neymar, Kylian Mbappé, Léo Messi et c’est légitime. Voici pourquoi.

Paris et sa préparation cinq étoiles

Les nouvelles méthodes de Christophe Galtier et de son staff commencent à porter ses fruits et cela se ressent très bien sur le terrain. Depuis la reprise de l’entraînement, la formation parisienne a eu le temps de disputer quatre matchs de préparation et le Trophée des champions dimanche dernier. Conclusion, cinq sur cinq pour ce nouveau PSG avec quelques cartons à la clé (6-2, 4-0). Les hommes de Christophe Galtier ont marqué la bagatelle de 17 buts et en ont encaissé seulement trois. Paris a performé et impressionné après un an et demi où le jeu de Mauricio Pochettino ne s’est pas fait ressentir.

Un trio Mbappé-Messi-Neymar déjà en feu

Ce trio a déjà commencé à faire des étincelles ! En effet, les galactiques du Paris Saint-Germain se sont tous mués en buteur lors de cette préparation. Kylian Mbappé, ayant reprolongé pour trois saisons, a marqué deux buts. De son côté, le septuple Ballon d’Or Léo Messi a trouvé la faille à trois reprises dont une contre Nantes lors du Trophée des champions. Enfin, Neymar compte quatre réalisations dont un doublé face aux Canaris et un magnifique coup-franc. Aussi rare qu’il puisse paraître, la Pulga semble évoluer dans son jeu et retrouver le plaisir de jouer après une année de transition et riche en émotion. Connu pour marcher sur le terrain, l’Argentin de 35 ans a effectué de nombreux pressings contre Nantes à Tel-Aviv, sous l’impulsion de Christophe Galtier. Décevant la saison dernière avec son ancien coéquipier barcelonais Neymar, le duo semble enfin lancé. Sergio Ramos semble lui aussi aller de l’avant, après deux buts lors de la préparation et quatre titularisations. Le physique suit après une première saison parisienne catastrophique et ponctuée par seulement treize matchs disputés toutes compétitions confondues à cause de blessures à répétition.

Clermont va tout donner

Le Stade Gabriel Montpied va déjà accueillir le plus gros match de sa saison dès le coup d’envoi du championnat. Un souvenir douloureux la saison passée puisque Paris s’était largement imposé (6-1) en terres auvergnates. Mais il ne faut pas perdre espoir pour le Clermont Foot. En effet, le 17e de Ligue 1 a attiré du monde dans ses rangs avec les arrivées du défenseur central polonais Mateusz Wieteska (1.30M€), l’avant-centre serbe Komnen Andric (1M€), Maxime Gonalons ou encore Mehdi Zeffane (libre). En revanche grosse perte puisque le meilleur buteur clermontois Mohamed Bayo a quitté le club pour le LOSC. Comme le PSG, Clermont a réalisé une bonne préparation pleine de promesse avec quatre succès et deux revers.