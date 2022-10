OM : Que devient Luiz Gustavo, l’ancien chouchou du Vélodrome ?

Marseillais entre 2017 et 2019, Luiz Gustavo a connu une superbe aventure avec l’OM. Très apprécié des supporters pour son sérieux et son efficacité, le Brésilien évolue désormais en Arabie Saoudite.

Luiz Gustavo était un joueur accompli lorsqu’il a débarqué à l’OM en 2017. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, le milieu défensif brésilien a souvent réussi partout où il est passé. A Marseille, il a joué quasiment 100 matches le temps de deux saisons durant lesquelles son passage a été fortement apprécié. A 35 ans, Luiz Gustavo est désormais loin des projecteurs européens puisqu’après avoir quitté l’OM en 2019 pour Fenerbahçe, il a rejoint Al-Nassr cet été, un club d’Arabie saoudite entraîné par Rudi Garcia. Visiblement en forme, le Brésilien continue de briller même en fin de carrière.

Un magnifique passage à Marseille

Entre 2017 et 2019, Luiz Gustavo avait ébloui les supporters marseillais par ses performances sur le terrain. Désigné dans l’équipe-type de Ligue 1 à l’issue de la saison 2017-2018, le Brésilien a aussi été remarqué en Ligue Europa puisqu’il figurait également dans l’équipe-type de la compétition en 2018. Sérieux et efficace, le Brésilien avait dit au revoir à l’OM en tout début d’exercice 2019-2020 pour partir vers la Turquie. Mais depuis, personne ne semble avoir oublié son passage, tant le joueur était apprécié par l’ensemble des dirigeants et par les supporters.

A Marseille, il faisait l’unanimité. Et Luiz Gustavo qui va te mettre un but qui me fait penser à un autre Classico. Je vais jamais dormir…pic.twitter.com/Z9kxHZv25h — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) October 16, 2022

Une fin de carrière loin de l’Europe

Après son transfert au Fenerbahçe en 2019, Luiz Gustavo a continué tranquillement sa carrière en Turquie jusqu’à cet été, où il a rejoint le club d’Al-Nassr en Arabie saoudite. Après une centaine de matches disputés avec le club turc, le Brésilien fait des merveilles sous ses nouvelles couleurs. Ce dimanche, Gustavo s’est même formidablement fait remarquer puisqu’il a réussi à ouvrir le score d’une incroyable façon. Auteur d’une frappe lointaine juste sous la barre transversale, le Brésilien a prouvé qu’il savait encore s’illustrer sur le terrain, avant d’en remettre une couche plus tard pour inscrire un doublé lors de la victoire de son équipe.