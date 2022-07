OM : Longoria tente un joli coup du côté du… Brésil !

En quête d’un renfort au poste de latéral gauche, l’OM vient de lancer une piste au Brésil, du côté de Palmeiras. Mais attention à la concurrence des clubs européens.

En défense, l’OM a lancé les grandes manœuvres de l’été. Après Samuel Gigot et Isaak Touré, Pablo Longoria a bouclé l’arrivée de Chancel Mbemba. Libre de tout contrat, l’ancien de Newcastle et Porto a choisi l’OM et permet à Igor Tudor de pouvoir compter sur un renfort de poids. Mais ce n’est pas terminé ! Pablo Longoria a encore une piste chaude… Et c’est encore en défense que ça se passe !

L’OM pense à Piquerez

Le latéral gauche et international uruguayen Joaquin Piquerez fait l’objet d’un intérêt de l’Olympique de Marseille. D’autres formations européennes comme Tottenham et un autre club allemand apprécie le joueur qui évolue à Palmeiras (Brésil). #MercatOM #TeamOM @GoalFrance — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 15, 2022



D’après les infos de Goal, l’OM est sur la piste d’un latéral gauche. Il évolue au Brésil, sous les couleurs de Palmeiras. Il s’appelle Joaquin Piquerez. A 23 ans, Piquerez sort de deux belles saisons et les clubs européens s’intéressent à lui depuis un an. En Angleterre, Tottenham est sur le coup. En Allemagne, un club dont l’identité n’a pas filtré est également positionné. Igor Tudor souhaite un renfort au poste de latéral gauche car Jordan Amavi ne semble pas faire partie de ses plans…