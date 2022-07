OM : Cette fois, Pablo Longoria a signé un très gros coup…

Sur tous les fronts, Pablo Longoria vient de réaliser un tour de force en signant plusieurs recrues successives. Et la dernière semble être un très, très, joli coup de la part de l’OM.

Au ralenti lors des premières semaines du mercato estival, l’OM s’est bien rattrapé. En quelques jours, Pablo Longoria a officialisé plusieurs renforts à tous les étages de la fusée marseillaise. Le secteur défensif a notamment profité de l’été pour se refaire une beauté. L’OM avait déjà bouclé la venue de Samuel Gigot(Spartak Moscou), il s’est également offert le courtisé Isaak Touré (Le Havre), que Manchester Cityconvoitait ardemment. Au poste de latéral droit, malgré des offres d’écuries étrangères prestigieuses, Jonathan Clauss a choisi l’OM. Il a tout repoussé pour pouvoir devenir Marseillais. Pour compléter le joli tableau défensif, l’OM a obtenu la signature de Chancel Mbemba, libre de tout contrat. Une belle prise pour cet expérimenté qui arrive du FC Porto. En remplacement de Steve Mandanda (qui est parti chercher du temps de jeu vers Rennes), le portier espagnol du Celta Vigo, Ruben Blanco, débarque dans la cité phocéenne. Mais le très gros coup de l’OM, c’est en attaque que ça se passe…

Ça doit faire sourire André Villas-Boas.

Sept2020 : l’OM cherche un jeune buteur. AVB veut un mec d’Almeria, Darwin Nunez. On lui dit trop cher. Il évoque alors Boadu (à Monaco en 2021) et… ce Luis Suarez, propriété de Watford. Longoria préfère Luis Henrique, à reconvertir en 9 https://t.co/gEHE7YgMDm — Romain Canuti (@romcanuti) July 18, 2022

Luis Suarez, c’est un super coup

Courtisé par l’OM lorsque Jorge Sampaoli était encore l’entraîneur (et même bien avant puisque Longoriale regarde depuis 2020), Luis Suarez est resté dans le viseur phocéen même après le départ de l’Argentin. Après des négociations compliquées, l’OM a fini par obtenir l’accord de Grenade : « L’Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l’attaquant colombien Luis Suárez. Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures ». L’OM va débourser 10 millions d’euros pour ce buteur colombien de 24 ans.

Un investissement que les Marseillais ne devraient pas regretter…

Il a tout pour exploser à l’OM

Après avoir roulé sa bosse en Espagne, Luis Suarez est mûr pour le grand transfert de sa carrière. Attaquant de talent, au caractère bien trempé, il a choisi le club parfait pour son éclosion au grand jour. L’OM et son peuple bouillonnant sont faits pour lui. Car à l’instar de son homonyme uruguayen, le Colombien est un sanguin, doté d’une grinta qui va immédiatement séduire le stade Vélodrome. Et si les buts arrivent rapidement, comme avec Dario Benedetto, il va devenir la nouvelle idole de l’OM en quelques semaines. Servi par un Dimitri Payet en grande forme, Luis Suarez peut rapidement devenir la gâchette dont l’OM a besoin en Ligue 1 comme en Ligue des Champions.

🇨🇴 L’OM a annoncé hier le recrutement de l’attaquant colombien Luis Suárez en provenance de Grenade. Si son homonymie avec l’uruguayen passé par Liverpool et le Barça a fait sourire, son recrutement a du sens dans le système de jeu prôné par Tudor. ⬇️ pic.twitter.com/H4tlJWoQCE — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) July 19, 2022

Parfait pour Tudor

Luis Suarez, c’est aussi et surtout un joueur totalement compatible avec les principes de jeu d’Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l’OM. S’il n’est pas encore un grand finisseur, le Colombien compense par sa débauche d’énergie. Capable de bien défendre, il apporte très souvent à la dimension collective de son équipe. On n’est pas du tout dans le profil d’un attaquant solitaire, finisseur, renard des surfaces. C’est un joueur d’équipe, capable de répondre à des consignes strictes et de se sacrifier pour le besoin du groupe. Et pour cela, il sait faire parler son caractère. Cela lui a souvent joué des tours, avec des gestes d’humeur et des comportements déplacés, mais cadrée, sa grinta sera un vrai plus, au même titre qu’un Matteo Guendouzi ou un Gerson.