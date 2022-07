Milinkovic-Savic pour remplacer Pogba à Manchester United ?

Selon nos infos, Manchester United s’intéresse de près à la situation de Sergej Milinkovic-Savic, milieu de terrain de la Lazio Rome, pour succéder au Français Paul Pogba, rentré à la Juventus Turin.

Manchester United est loin d’avoir terminé son mercato. Dans l’attente du dossier Cristiano Ronaldo, qui risque d’animer le marché des transferts au mois d’août, les dirigeants mancuniens préparent de belles choses. En quête d’un renfort par ligne, Manchester United pense à de jolis noms. Comme nous l’avons écrit, Dayot Upamecano (Bayern Munich) et Jules Koundé (FC Séville) sont chassés pour la défense centrale. Devant, Moussa Dembele (OL) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) sont sur les tablettes. Mais ce n’est pas tout puisqu’au milieu du terrain aussi, le club souhaite compenser le départ de Paul Pogba.

L’Inter Milan regarde aussi Savic

Selon nos infos, parmi les profils étudiées, Manchester United songe à Sergej Milinkovic-Savic. La pépite de la Lazio Rome, longtemps suivie par le PSG, regarde attentivement les propositions qui pourraient lui être faites. Si la priorité s’appelle Frenkie de Jong (Barcelone), l’alternative porte désormais le nom du Serbe. Et en Italie, un autre grand d’Europe le surveille : l’Inter Milan. Deux clubs en capacité d’offrir une jolie somme à la Lazio. Le souci reste d’atteindre le montant souhaité par les dirigeants romains… Pour Sergej Milinkovic-Savic, la Lazio se montre très gourmande depuis son éclosion. Après avoir réclamé 100 millions d’euros il y a 3 ans, c’est désormais plutôt autour de 70 à 75 millions d’euros dont il est question. Si jamais CR7 vient à partir, et que le dossier de Jong échoue, Manchester United ne sera pas loin d’avoir ce budget pour recruter. Tout deviendra alors possible pour le milieu de terrain serbe qui espère rejoindre un nouveau club après plusieurs belles saisons à Rome.