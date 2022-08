Messi, Neymar, Mbappé… Qui est vraiment le taulier du PSG aujourd’hui ?

Entre le meilleur joueur de tous les temps, l’éternel pépite brésilienne et celui qui semble le plus à même de le devenir, le PSG est face à un sacré dilemme. Qui de Messi, Neymar ou Mbappé est le n°1 de son projet aujourd’hui ? Média Foot vous donne la réponse.

S’il avait pu choisir, Lionel Messi n’aurait jamais quitté le FC Barcelone. Adopté par la Catalogne alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, l’Argentin est devenu le plus grand joueur de tous les temps sous les couleurs blaugrana. C’est donc le cœur plus que meurtri qu’il a dû quitter le nid. Ses larmes au moment d’annoncer son départ n’étaient pas du tout feintes. Lionel Messi ne voulait pas partir. En plus de ce transfert non désiré vers le PSG, il a fallu pour la Pulga digérer l’arrivée de sa famille dans un pays dont il ne connait quasiment rien, dans une ville qu’il découvre totalement et avec une préparation physique plus que limite. Pas étonnant de le voir traverser sa première saison avec le PSG en étant que l’ombre de lui-même… Pas bien dans ses baskets, traînant le spleen de sa vie barcelonaise, Lionel Messi a mis un an avant d’accepter sa nouvelle vie. Et son visage, comme ses performances sur le terrain, de cette nouvelle saison 2022-2023 montrent clairement que Lionel Messi est de retour.

Et qu’il est enfin devenu un joueur du PSG.

Le retour de Messi change tout

Avec un Lionel Messi retrouvé, le PSG dispose d’une arme atomique dans son effectif. Car dans son sillage, l’Argentin peut entraîner tout un collectif. Et des individualités qui vont se surpasser pour tenter de se mettre à son niveau ou de le servir au mieux. C’est le cas de Neymar, métamorphosé, que l’on a découvert au meilleur de sa forme lors du dernier trophée des champions. Si le Brésilien ne le doit qu’à lui-même, impossible de ne pas voir l’effet de son grand pote, Lionel Messi, dans ce changement radical. Mais avec le grand retour du sextuple Ballon d’Or, une question centrale se pose pour le PSG : Qui est vraiment le taulier du club aujourd’hui ? Car cet été, Paris a pris un virement très net et a confié les clés du club à un garçon qui n’est ni Messi, ni Neymar : Kylian Mbappé.

🗣 Neymar 🇧🇷 : « J’avais très mal au genou, Messi m’a dit : « viens, tire le coup franc » […] C’est super, le premier (trophée) d’une longue série. » @PSG_inside Quel plaisir de voir u Neymar si heureux et épanoui. 💛pic.twitter.com/heZ4JQ63Zc — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 1, 2022

Mbappé au centre tout

Sur le départ, chaudement courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement choisi de faire demi-tour. Il laisse son rêve madrilène de côté pour embrasser la poursuite de sa carrière à Paris. Un choix fort qui résulte aussi et surtout des efforts consentis par les dirigeants qataris pour le convaincre. Pour permettre à l’idole du football français de dire « Oui, je reste », il a fallu se mettre à l’écoute et envisager une vraie révolution. Elle est en cours, depuis deux mois. Elle s’incarne par l’arrivée de Luis Campos, un choix de Kylian Mbappé et de ses proches. Car, comme Média Foot l’a écrit, les parents de Mbappé font la pluie et le beau temps, désormais, à Paris. Aucun projet, aucune décision majeure n’est prise sans qu’ils soient concertés. C’est le deal accepté par Doha : Faire confiance à Luis Campos, donc aux Mbappé.

Paris a choisi : c’est Mbappé

Entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, aux yeux du PSG, c’est le véritable taulier n’est pas l’Argentin aux Ligue des Champions et autres Ballons d’Or. C’est bel et bien le Français, Kylian Mbappé, qui dispose du fauteuil royal de Doha. A 23 ans, il incarne l’avenir et il est la pierre angulaire du projet parisien. S’il ne doit en rester qu’un, ce sera le champion du monde et non le prodige argentin.

WHAT A GOAL FROM MESSI pic.twitter.com/YOKKu6k5a2 — J. (@Messilizer) July 31, 2022



Si aujourd’hui, le PSG n’a pas à choisir, le moment de la « confrontation » a des chances de venir. La saison dernière, Mbappé était le n°1 ultime et légitime. Sur le terrain, le Français faisait tout pendant que Messi se lamentait sur son sort et la nostalgie de sa vie barcelonaise. Aujourd’hui, Messi est de retour et pourrait tout casser avec Paris. Épaulé par un Neymar de retour lui-aussi, l’Argentin dispose d’un soldat idéal qui pourrait avoir des envies de « vengeance »… En effet, à l’oreille des dirigeants qataris, Mbappé aurait soufflé l’idée de vendre son ami Neymar pour recruter du sang-neuf, plus jeune. Les deux anciens barcelonais, regonflés à bloc, ont encore de la ressource. Soit le PSG dispose du plus grand trio jamais aligné, soit ce sera le début des ennuis entre la tête d’affiche n°1, Kylian Mbappé, et son plus féroce adversaire, Lionel Messi, accompagné d’un Neymar en folie…