L’OM pense à Enzo Le Fée (INFO Média Foot)

Excellent sous les couleurs du FC Lorient, Enzo Le Fée fait saliver de plus en plus de clubs…

Et selon nos infos, il est en bonne place sur les tablettes de l’OM, qui cherche activement un profil dans son genre.

Le possible départ de Gerson et la blessure d’Amine Harit incitent l’OM à recruter dans le secteur offensif cet hiver. Pablo Longoria est déjà à pied d’œuvre pour tenter d’offrir au moins deux recrues à Igor Tudor, et notamment ce milieu de terrain créatif, capable d’organiser et distribuer le jeu. Dans cette quête, l’OM a déjà plusieurs pistes en tête. Des noms en Serie A, glissés par Igor Tudor. Mais également des profils en Ligue 1, travaillés par Pablo Longoria. Parmi eux, on retrouve le nom d’Enzo Le Fée, milieu de terrain du FC Lorient.

L’OM le suit depuis un moment

Selon nos infos, la piste Enzo Le Fée est active du côté de l’OM. Pour le prochain mercato, il n’est pas impossible de voir les Olympiens tenter quelque chose. Et même si les Lorientais ne sont absolument pas vendeurs, il ne faut pas perdre de vue que le club négocie actuellement avec son maître à jouer pour prolonger son contrat. Son bail actuel court jusqu’en juin 2024, Lorient pourrait être contraint de vendre en janvier au risque de voir le tarif baisser l’été prochain, si Le Fée n’a toujours pas prolongé.

Le Fée plaît beaucoup

L’OM n’est pas l’unique piste pour Enzo Le Fée. Récemment, l’intérêt de l’OGC Nice a été évoqué par le10sport. Nos sources indiquent que le LOSC est également sur le coup. Et à l’étranger, des clubs comme Valence et Naples envoient régulièrement des scouts pour l’observer.