L’OM prépare son opération reconquête à tous les étages !

En coulisses, l’OM s’organise pour préparer l’avenir du club mais également le retour en Ligue des Champions. Des choix forts vont être faits, notamment dans le recrutement. Car des joueurs cadre sont partis et vont devoir être remplacés…

Si la saison phocéenne s’est bien déroulée, c’est grâce au bon recrutement de son président Pablo Longoria. Des paris qui sont très rapidement devenus des évidences pour tout le monde. Une ossature a pu se construire au fil des rencontres. Une défense tenue par le néo international français William Saliba, un milieu de terrain qui rayonne avec un mec du cru comme Boubacar Kamara. Mais pour cette nouvelle saison, Jorge Sampaoli devra faire sans ces deux hommes qui iront écrire leurs histoires à Arsenal pour Saliba et Aston Villa pour Kamara.

Un rendez-vous au sommet à Boston

La Provence a annoncé une rencontre ces derniers jours entre le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria et Frank McCourt afin d’évoquer le futur du club. Un séjour qui a duré 48 heures, afin d’établir la stratégie à moyen terme que le club phocéen devrait adopter. Dans les 5 prochaines années, le football arrive à un moment charnière. La nouvelle réforme de la Ligue des Champions (ouverte à plus d’équipes horizon 2024-2025), les évolutions en Ligue 1, avec le passage à 18 clubs, la répartition des droits TV, tous ces éléments ont été passés au crible pour tracer la meilleure feuille à suivre pour l’OM. Certainement que les difficultés économiques en lien avec la DNCG ont dû être évoquées.

Le mercato est ouvert depuis le 10 juin. L’OM attendra donc le verdict de la DNCG, avant de pouvoir se jeter sur des nouvelles pistes, afin de renforcer un groupe déplumé de certains de ces cadres.

👉🏼Présents à Boston en début de semaine, Pablo Longoria et Pedro Iriondo ont travaillé avec Frank McCourt sur la stratégie du club sur une période de trois à cinq ans. Notamment avec les différentes réformes à venir dans le football. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/dobUpu5UPv — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 8, 2022

Un gros mercato à venir

Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille travaillent déjà sur plusieurs noms. Une shortlist importante avec des joueurs d’expérience d’un côté, mais également des paris comme l’an passé. Marseille semble rythmer le mercato estival. Axel Witsel, Riechedly Bazoer, Dan-Axel Zagadou, Sinisterra, Jovane Cabral, Joaquin Correa. Le but est clair, tenter de remplacer les postes vacants par plusieurs joueurs, car il sera difficile de retrouver un joueur aussi important et leader que Boubacar Kamara ou bien William Saliba. L’OM mise ainsi sur le nombre et quelques paris.

Mais l’idée n’est pas seulement de remplacer les cadres partis, il tente aussi d’étoffer l’effectif. L’OM sera présente sur différents tableaux la saison prochaine, pour ne pas tirer la langue en fin d’exercice 2022-2023. Une demande du coach olympien, Jorge Sampaoli, qui aimerait garder le plus possible de l’ossature déjà présente l’an passé tout en y ajoutant quelques joueurs d’un niveau supérieur, afin de tirer l’OM vers le haut.

Jorge Sampaoli apprécierait beaucoup le profil de son compatriote Joaquin Correa ! 🇦🇷 Etant sous contrat jusqu’en 2025 avec l’Inter, le @CorSport indique que l’OM devrait privilégier un prêt de l’argentin. pic.twitter.com/1G5dLOw7Le — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 14, 2022

Des nouveaux patrons

Marseille doit aussi compter sur une certaine continuité dans les performances. Collectives, ainsi qu’individuelles. Au terme de cette saison, certains joueurs ont acquis un rôle important dans le groupe phocéen. C’est de ces joueurs-là que doit venir le-là ! Gerson qui a marché sur l’eau en deuxième partie de saison, Matteo Guendouzi, qui est très rapidement devenu un des meilleurs milieux du championnat devront donc prendre le relais des cadres partis.

Ils devront en avoir l’étoffe…