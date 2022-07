Le PSG fait fureur au Japon, les images sont impressionnantes !

Actuellement en stage de préparation estivale au Japon, le PSG en profite pour jauger sa popularité. Stade plein, fans systématiquement au rendez-vous… La folie Paris est bien là !

Pour sa préparation estivale, le PSG a choisi l’Asie. Pas vraiment un hasard si les décideurs parisiens ont opté pour ce continent et le Japon pour un stage d’avant-saison. Le business fleurissant du club lui permet d’activer de nombreux leviers partout dans le monde et particulière dans cette région du globe où le foot prend une grande ampleur depuis plus de 10 ans. Avec cette star mondiale comme Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar et bien évidemment Kylian Mbappé, le PSG est clairement en tournée au pays du soleil levant. Un succès populaire qui permet de voir des images impressionnantes.

Depuis le début de cette tournée au Japon, je suis hallucinée de la cote de popularité du PSG. La, à l’arrivée au stade…. deux heures avant…. L’entraînement ! pic.twitter.com/gUihoIGuM1 — Ambre Godillon (@AmbreGodillon) July 24, 2022

Des foules à chaque sortie du PSG

Après avoir rempli le Stade Olympique de Tokyo pour le premier match contre le double champion en titre, Kawasaki Frontale, le PSG a remis le couvert contre Urawa (victoire 3-0) devant un stade plein à craquer à Saitama (65 000 spectateurs). Et c’est comme ça à chaque sortie des Parisiens… Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Ambre Godillon, journaliste du PSG, on se rend compte du succès populaire que suscite le club de la Capitale. Les images sont impressionnantes. Le PSG dispose d’une renommée planétaire et s’inscrit désormais comme l’un des plus populaire au monde. Et la preuve de ce succès, c’est le prix des places pour assister au match. Les organisateurs ont triplé les prix par rapport au tarif habituel ! Les supporters d’Urawa ont d’ailleurs sorti une banderole pour dénoncer cette pratique : « 3.000 yens (22 euros) pour un match Urawa contre le Bayern six fois vainqueur de la Ligue des champions, 8.000 yens (58 euros) pour un match contre le PSG qui n’a pas gagné la Ligue des champions. Vous plaisantez ? ». Pas de quoi gâcher l’opportunité sportive et commerciale de ce stage au Japon. Paris continue de grandir et de susciter la ferveur du monde entier. Les Qataris en profitent pour signer de juteux contrats et ainsi pouvoir s’offrir de nouvelles stars. La prochaine devrait d’ailleurs débarquer d’ici le 31 août, Luis Campos le prépare en coulisse…