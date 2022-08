Le conseil précieux donné par Ronaldo à Neymar

Très souvent remué par les médias ou ses propres supporters au Paris Saint-Germain, Neymar ne fait pas l’unanimité. Son compatriote Ronaldo a volé à son secours lors d’une interview accordée au journal argentin Olé.

L’ancien meilleur numéro 9 du monde est de retour sur le devant de la scène, mais pas dans son intérêt personnel. En effet, Ronaldo, ancienne gloire du Real Madrid et de la Seleçao, s’est exprimé au sujet de Neymar, symbole national au Brésil depuis un bon nombre d’années. Contrairement à Ronaldo, champion du monde en 1994 et en 2022 avec sa sélection auriverde, le joueur du Paris Saint-Germain n’a pas encore goûté à ce plaisir à cause de problèmes physiques ou extra-sportifs. Arrivé il y a pile cinq ans, il n’a disputé qu’une seule finale en Ligue des champions.

🔴🔵 Five years since Paris unveiled new signing Neymar 🇧🇷#OTD | #UCL pic.twitter.com/LXkQRbECTy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 4, 2022

Neymar tout proche de dépasser Pelé

Ronaldo : « C’est peut-être l’un des plus grands de l’histoire du football brésilien »

A l’image de son passage au Paris Saint-Germain avec qui il est lié jusque juin 2027, le joueur formé à Santos a connu de nombreuses déceptions avec la sélection brésilienne : son forfait pour la fin du mondial en 2014, défaite face à la Belgique en 2018, défaite en finale de Copa America en 2021….Mais pourtant, il n’est qu’à quelques buts de devenir le plus grand joueur brésilien de l’histoire d’un point de vue statistique. Depuis 2010, Neymar a joué 119 matchs et inscrit 74 buts, soit trois de moins que Pelé entre 1957 et 1971. Pour Ronaldo, tout est clair concernant Neymar, il est sûrement déjà le plus grand. « C’est un crack. C’est peut-être l’un des plus grands de l’histoire du football brésilien, mais les supporters brésiliens sont exigeants et n’attendent rien d’autre que le sixième titre mondial ».

Une vie extérieure trop toxique pour Neymar ?

Ronaldo : « Mettre le côté extra-sportif de côté »

On ne peut pas réussir dans le football si l’on n’a pas une hygiène et un rythme de vie parfait. Depuis 2017, ça coince pour le Brésilien au PSG. La vie nocturne pointée du doigt ? Un groupe d’ami trop présent ? Des affaires de jugement avec d’anciennes compagnes ? Neymar ne se consacre pas essentiellement au football et de là vient le problème. « L’équipe brésilienne va être la favorite dans n’importe quelle compétition en raison du talent que nous avons. Je pense que si Neymar est à 100% physiquement et concentré sur la Coupe du monde, nous avons de bonnes chances de remporter le titre. Tout le peuple brésilien a la même impression et le désir qu’il soit décisif. Il a beaucoup de talent mais maintenant il doit assumer ce rôle sur le terrain et mettre le côté extra-sportif de côté ». Les blessures à répétition, son documentaire sur Netflix, ses sessions de jeu sur Twitch, ses soirées d’anniversaire ou ceux de sa sœur…tous ces sujets donnent des boutons aux fans parisiens. Sportivement parlant, le Brésilien a réalisé une saison dernière décevante mais la dernière préparation estivale ne peut que motiver les fans du PSG. Comme chaque année, en espérant que le constat ne sera pas le même en février concernant Neymar.