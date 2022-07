Jordan Veretout à l’OM, c’est fait ! (INFO Média Foot)

Considéré comme une priorité de recrutement pour l’OM depuis des semaines, Jordan Veretout va rejoindre l’écurie phocéenne. Il ne manque que la signature du joueur et le dossier sera bouclé.

Jordan Veretout est sur les tablettes de l’OM depuis des mois. Pablo Longoria a coché le nom du Français avant même la fin de saison 2021-2022. Validée par Jorge Sampaoli, la piste est toujours active depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Et si les négociations ont pris du temps, elles sont sur le point d’aboutir par un transfert ! Si L’Equipe indique ce mardi que le dossier est une priorité, Média Foot Marseille est en mesure de confirmer qu’il est bien plus avancé que ça. Selon nos infos, tout est bouclé entre toutes les parties. L’OM a trouvé un accord avec l’AS Rome pour le transfert. Et c’est aussi calé avec Jordan Veretout sur la partie contractuelle. Dans ce dossier, il ne manque donc que la signature du joueur pour que l’opération soit finalisée. Sauf retournement de situation, le milieu de terrain français sera Marseillais la saison prochaine. Il vient garnir les rangs d’une équipe qui a perdu Boubacar Kamara cet été (Aston Villa) et qui a grand besoin d’expérience pour son retour en Ligue des Champions.

Quid de Bakayoko ?

🔄Jordan Veretout est la priorité de l’OM pour se renforcer au milieu. Les négociations avec la Roma avancent bien et pourraient aboutir rapidement. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/Iy7UIxynQO — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 19, 2022



Cette arrivée de Jordan Veretout confirme l’accélération de l’OM dans son recrutement. Pablo Longoria et Igor Tudor viennent d’enchaîner trois arrivées coup sur coup. La signature de Chancel Mbemba, libre de tout contrat, s’accompagne du transfert de Jonathan Clauss (RC Lens) et celui de Luis Suarez (Grenade). Un mercato qui n’est sans doute pas terminé. Pour son retour en Ligue des Champions, l’OM a besoin de densité dans son effectif. Et également d’enregistrer des départs. En coulisses, plusieurs dossiers sont en attente. Notamment Tiémoué Bakayoko, milieu de terrain de Chelsea prêté au Milan AC. Igor Tudor freine sa venue. Pas impossible que la signature de Jordan Veretout enterre définitivement ce dossier…