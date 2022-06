INFO Média Foot : Le Barça va retenter le coup pour faire revenir Neymar (PSG) !

Cet été, le PSG ne fera pas de sentiment et pourrait clairement laisser filer Neymar si une opportunité se présente. Et selon nos infos, le Barça n’abandonne pas l’idée de le faire revenir…

En une phrase, Nasser Al-Khelaïfi a offert une douche glacée au dossier Neymar.

Interrogé sur la situation du Brésilien, le président du PSG n’a pas pris de gant. Et entre les lignes, on comprend clairement qu’il y a un sujet Neymar à Paris pour cet été : « Si Neymar fait partie du nouveau projet ? On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d’autres partiront, mais ce sont des négociations privées ». Jamais, ô grand jamais, Nasser Al-Khelaïfi n’a manqué une occasion de soutenir une star du PSG ou de vanter ses mérites. C’est la toute première fois qu’il s’exprime publiquement en étant si flou. Mais finalement, pas si flou que cela. Car d’après nos sources, il y a bien un sujet Neymar à Paris.

Le PSG ne retiendra pas Neymar

Avec l’arrivée de Luis Campos, Paris veut tout remettre sur la table. Terminé les passe-droit, l’effectif doit filer droit. Excepté Kylian Mbappé, la nouvelle star du projet, tous les autres joueurs doivent se mettre au diapason. Neymar compris. Décevant ces dernières saisons, le Brésilien est dans la ligne de mire de la nouvelle équipe dirigeante. Son talent est indéniable mais à 30 ans entamé, il n’a plus le droit à l’erreur. Et dans l’esprit des Parisiens, Neymar n’est pas intouchable. Si une opportunité se présente, elle sera étudiée…

Neymar’s enjoying his time off 🌊 pic.twitter.com/jH25JD3Noh — GOAL (@goal) June 20, 2022

Le Barça en rêve toujours

Heureux hasard, il y a un club en Europe qui rêve toujours de Neymar. Le Barça ! Les Catalans n’ont jamais digéré son départ, en 2017. Même s’ils ont touché 222 millions d’euros, les Barcelonais n’ont pas apprécié de voir le successeur de Lionel Messi filer à Paris. Nos sources indiquent qu’une opération pourrait être menée auprès du PSG. Objectif : boucler le retour du Brésilien ! Reste à savoir si ce sera par la forme d’un transfert ou d’un prêt. Mais clairement, le projet peut plaire à Neymar, qui semble constamment nostalgique de sa période barcelonaise.

Neymar se fait une frayeur en jet…

🗣 Neymar 🇧🇷 sur Instagram après l’incident avec son jet : « Je veux juste vous remercier pour les messages, vous dire que tout va bien ! C’etait juste une petite frayeur mais tout va bien, on rentre a la maison! » (Merci @eridan75 pour la trad 🙌) pic.twitter.com/eR71ooQ4PG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 21, 2022



Et Neymar, pendant ce temps, que fait-il ? Il vient de se faire une très grosse frayeur… Le Brésilien profite de ses vacances avant la reprise de l’entraînement, prévue le 4 juillet. Du côté de Miami, à bord de son jet privé, Neymar a dû atterrir en urgence en pleine nuit. Un problème technique qui a provoqué une belle frayeur au Parisien. Plus de peur que de mal, il a pu repartir du côté de Sao Paulo pour poursuivre son séjour brésilien.

Riolo balance sur Neymar…

Loin de France, Neymar fait toujours parler de lui. Outre son problème de jet qui a manqué de s’écraser, le sujet de l’entraîneur du PSG fait beaucoup couler d’encre. Et Daniel Riolo n’a pas manqué de balancer sur le Brésilien : « Les joueurs étaient persuadés, je l’affirme le confirme dix fois, jusqu’à avant-hier, Neymar était persuadé que ce serait Zidane l’entraîneur. Ça va lui faire drôle car quand on lui parlait de Galtier il rigolait. »