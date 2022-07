INFO : Le PSG a relancé Lucas Hernandez

in

En quête d’un renfort en défense, le PSG est revenu à la charge pour Lucas Hernandez. C’est la deuxième fois que Paris tente de le faire venir mais le dossier n’avance pas.

Paris / Lucas Hernandez, épisode 2 !

Après avoir tenté de le faire venir par le passé, le PSG revient à la charge. Selon nos infos, les dirigeants parisiens sont récemment venus prendre la température auprès des représentants du joueur. Objectif, rouvrir les discussions pour savoir si l’international français est tenté par un départ ou s’il souhaite rester au Bayern Munich. A priori, les discussions n’ont pas été au-delà. D’autant plus que la priorité des Parisiens s’appelle Milan Skriniar, défenseur de l’Inter Milan.

Lucas Hernandez présente toutefois un avantage de plus que Milan Skriniar. Gaucher, il peut évoluer sur un côté et jouer les doublures de luxe pour Nuno Mendes. Mais Paris ne devrait pas avancer sur cette piste. Luis Campos continue de maintenir le forcing pour Skriniar. Et pour le côté gauche, Juan Bernat devrait suffire pour jouer les jokers.