En attendant de signer à l’OM, il se fait arrêter par la police en pleine rue ! (Vidéo)

Courtisé par l’OM, attendant le feu vert du nouvel entraîneur Igor Tudor, Tiémoué Bakayoko a vécu une drôle de mésaventure ces dernières heures…

Tiémoué Bakayoko ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Prêté pour deux saisons au Milan AC (jusqu’en juin 2023), le Français de Chelsea n’a pas beaucoup joué ces derniers mois. L’idée d’un nouveau départ est dans l’air, notamment depuis que l’OM est venu prendre des renseignements sur sa situation. Et bien plus que des renseignements puisque Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont validé son arrivée, avant que l’Argentin ne claque finalement la porte. Désormais, c’est à Igor Tudor de dire oui ou non. Pour l’heure, le nouveau patron de l’OM freine. Il a d’autres priorités que Tiémoué Bakayoko et souhaite que Pablo Longoria les explore d’abord.

En salle d’attente, Tiémoué Bakayoko reste donc en Italie et suit la préparation estivale du Milan AC. Et l’ancien de Monaco vient de faire les gros titres de la presse italienne, comme le tour des réseaux sociaux. En effet, une vidéo circule où l’on voit le milieu de terrain en prise avec la police de Milan ! Sorti de sa voiture, il a été fouillé en pleine rue par des policiers qui ne l’ont pas reconnu tout de suite. Après quelques minutes, l’un d’eux reconnaît Tiémoué Bakayoko et le policier stoppe sa fouille, s’excuse et le laisse repartir…

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.

Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022