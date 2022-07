Climat de tension et prise de tête sur une recrue de l’OM… Ça chauffe en coulisse !

A peine arrivé à l’OM qu’Igor Tudor montre les dents. Pablo Longoria a calé une arrivée pour le poste de milieu de terrain mais le technicien croate n’en veut pas !

La lune de miel entre Pablo Longoria et Igor Tudor n’aura pas duré très longtemps… En effet, le président de l’OM et son entraîneur ne sont pas d’accord sur un dossier chaud du moment. Il concerne le milieu de terrain Tiémoué Bakayoko. Sous contrat avec Chelsea, le Français a été prêté pour deux saisons au Milan AC (2021-2023). Très peu utilisé la saison dernière, il cherche une destination pour retrouver du temps de jeu et la confiance dont il a grand besoin. Ces dernières semaines, Pablo Longoria a trouvé un accord avec Tiémoué Bakayoko et ses représentants pour venir à l’OM. C’était sous les ordres, à l’époque, de Jorge Sampaoli.

Mais l’Argentin est parti.

Tudor bloque Bakayoko

Jorge Sampaoli avait validé le dossier Tiémoué Bakayoko. S’il priorisait la venue d’Axel Witsel, le Français était un plan B qui obtenait les feux verts de l’état-major marseillais. Mais avec la venue d’Igor Tudor sur le banc, en remplacement de Jorge Sampaoli qui a claqué la porte, mécontent du recrutement estival en vue de la prochaine Ligue des Champions, les cartes sont redistribuées. Pablo Longoria a en effet proposé l’opportunité Bakayoko à son nouveau coach mais ce dernier ne veut pas ! Voici ce que révèle Foot Mercato sur son site : « Nous pouvons vous confirmer qu’un accord a été trouvé entre le club phocéen et le joueur, autour d’un contrat de 4 ans. Pablo Longoria le veut, et Jorge Sampaoli avait donné son feu vert pour enrôler le milieu de terrain de 27 ans. Seulement, il y a un mais. Effectivement, Igor Tudor bloque sa venue pour l’instant. Cette semaine, une réunion a eu lieu entre Longoria, l’agent du joueur, le directeur sportif David Friio et le nouveau coach marseillais pour tenter de débloquer la solution ».

Selon Foot Mercato, l’OM a trouvé un accord avec Tiémoué Bakayoko (27 ans) pour un contrat de 4 ans ! Pablo Longoria veut le recruter mais Igor Tudor bloque sa venue pour l’instant. Son contrat avec Chelsea se termine en juin 2024.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/xagaJnj555 — Fabien (@Beye13) July 17, 2022

Le dossier en attente

Selon nos infos, l’OM et le frère de Tiémoué Bakayoko se sont de nouveau entretenus la semaine dernière. L’occasion de faire le point sur la possible venue, ou non, de l’ancien monégasque. Pour l’heure, Igor Tudor a d’autres priorités. Des joueurs dont il a donné le nom à sa direction. L’OM a promis d’étudier la faisabilité de chaque dossier et de faire un arbitrage en fonction du coût de chacun. Pablo Longoria est à la manœuvre et devrait régler cela dans la semaine. En salle d’attente, Tiémoué Bakayoko espère une arrivée à l’OM. Même s’il dispose de bien d’autres pistes, en France comme ailleurs en Europe…