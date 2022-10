Le Real Madrid est à ses pieds, qui est ce gamin de 19 ans à 100 M€ ?

Pour la saison prochaine, le Real Madrid souhaite investir massivement. Et Carlo Ancelotti est prêt à mettre 100 millions d’euros sur Jude Bellingham, jeune prodige du Borussia Dortmund. Voici pourquoi.

Pour renouveler son milieu de terrain vieillissant et en fin de contrat, le Real Madrid n’arrête pas d’attirer de jeunes pépites dans son équipe. Et la piste de Jude Bellingham, milieu du Borussia Dortmund est plus que jamais d’actualité. L’Anglais de 19 ans suscite beaucoup d’intérêt en Europe et il pourrait être l’une des principales attractions du mercato estival l’année prochaine. A seulement 19 ans, Bellingham a déjà plus de 150 matches chez les professionnels, dont 100 tout juste avec le club allemand. Véritable prodige de précocité, il serait déjà estimé à une grosse somme puisque le Real serait prêt à sortir le chéquier pour lui.

Un phénomène annoncé

Issu du centre de formation du club de Birmingham City chez lui en Angleterre, c’est avec ce club qu’il fait ses débuts professionnels à 16 ans à peine et impressionne par son talent exceptionnel à un si jeune âge. A tout juste 17 ans, Jude Bellingham rejoint le Borussia Dortmund pour un transfert à hauteur de 25 millions d’euros après une belle première saison avec son club de cœur. Depuis trois saisons maintenant, Bellingham s’impose comme un titulaire indiscutable de l’effectif du BVB et le joueur anglais peut déjà acquérir une belle expérience au niveau européen puisqu’il dispute toutes les rencontres de Ligue des champions. En Allemagne, il répond à son statut de jeune pépite et continue d’impressionner.

Un nouveau départ au Real ?

Alors qu’il continue d’intéresser de nombreux grands clubs européens, Jude Bellingham serait prêt à snober la Premier League pour aller au Real Madrid. Le club de la capitale espagnole se serait déjà penché sur son dossier en lui demandant de ne pas prolonger. Cet été, le Real devrait se jeter dessus et s’il parvient à ses fins, il sera intéressant de voir un milieu de terrain entre jeunes pépites sur le terrain. A son arrivée, Jude Bellingham pourrait être associé à Tchouaméni et Camavinga.