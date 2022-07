Le PSG pense à une astuce pour boucler le transfert d’Ekitike ! (INFO Média Foot)

Sur la piste de Hugo Ekitike, le PSG négocie actuellement avec Reims pour le transfert du joueur. Et les deux clubs pourraient trouver un accord qui arrangent tout le monde. Voici lequel.

Le PSG a trouvé son premier attaquant ! Fortement désiré par Luis Campos, qui croit plus que tout en sa capacité à apporter un nouveau profil au PSG comme à son important potentiel pour les années à venir, Hugo Ekitike se rapproche fortement de Paris. Le joueur aurait donné son accord verbal dans la perspective d’un transfert, lui qui a déjà refusé plusieurs opportunités ces derniers mois, et notamment une arrivée à Newcastle (qui a proposé un montant de 45 millions d’euros, bonus compris !). Pour que le deal aille à son terme, le PSG et Reims doivent simplement trouver un accord pour le transfert de la pépite française. Et une option vient d’être évoquée en coulisses…

Un prêt avec une grosse option d’achat

Selon nos infos, le PSG envisage de proposer à Reims un prêt avec une très belle option d’achat pour Hugo Ekitike. L’objectif de cette alternative, c’est de proposer un prix supérieur à ce qui peut être fait cet été. Car le PSG a d’autres ambitions que le dossier Ekitike et aimerait pouvoir recruter trois à quatre autres joueurs. Renato Sanches en fait partie, Milan Skriniar également. Paris ne souhaite pas dépasser un certain montant cet été. En décalant le paiement du transfert d’Ekitike d’un an, Doha pourra se permettre un prix plus important. Reims, qui attend un montant minimum de 35 millions d’euros hors bonus pour Ekitike, pourrait se laisser séduire. Le club rémois n’a pas un besoin immédiat de cet argent.

« Des joueurs comme lui, ça ne court pas les rues »

Dans le dossier Ekitike, Paris est optimiste. Le joueur veut venir et Reims semble d’acccord pour le laisser partir à condition d’une belle offre. Elle pourrait vite venir sur la table, même dans des conditions différentes de celles initialement prévues. Et pour le PSG, Hugo Ekitike n’est pas un joueur d’avenir uniquement. C’est clairement pour faire partie de l’effectif actuel qui viendrait garnir les rangs de Christophe Galtier. Ce profil de joueur, Paris ne l’a pas. Et un scout de Ligue 1 l’a d’ailleurs bien expliqué récemment sur L’Equipe : « Des joueurs comme lui, ça ne court pas les rues. Ce sont des joueurs de profondeur qui font défendre l’adversaire vers leur but et qui sont aussi capables d’avoir les qualités d’un joueur d’appui, avec un bon jeu de tête, en déviation. Ce sont des profils de joueur moderne, avec une capacité à éliminer, une mise en route très rapide, malgré leur taille. Ils ont un ratio vélocité/taille qui est très rare ».