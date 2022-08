Rennes pense à Michy Batshuayi (Chelsea) (INFO Média Foot)

Sur le départ à Chelsea, Michy Batshuayi pourrait être cédé cet été. Selon nos infos, Rennes regarde attentivement le dossier qui mène à l’ancien attaquant de l’OM.

Il n’y a pas d’avenir à Chelsea pour Michy Batshuayi. Le coach, Thomas Tuchel, ne compte une fois de plus pas sur lui pour la saison qui démarre. Les dirigeants des Blues sont donc attentifs aux portes de sortie qui pourraient s’ouvrir pour l’attaquant belge de 28 ans à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Et en France, un club réfléchit à l’opportunité de le récupérer à petit prix. Voire en prêt, si le Belge accepte de prolonger d’une saison minimum.

Il s’agit de Rennes.

Batshuayi de retour en France ?

Après avoir éclaté au grand sous les couleurs de l’OM (2014-2016), Michy Batshuayi pourrait revenir en Ligue 1 six ans après. A Chelsea, malgré des débuts prometteurs, il n’a jamais vraiment réussi à trouver une place de titulaire indiscutable. Prêté à plusieurs reprises (Borussia Dortmund, Valence, Crystal Palace, Besiktas), Michy Batshuayi sait qu’il doit partir de Chelsea pour avoir du temps de jeu. Rennes, qui aimerait un temps d’expérience et efficace, pourrait être séduit par ce profil aguerri et revanchard. A quelques mois d’une Coupe du Monde importante pour la Belgique, Michy Batshuayi sait qu’il ne doit pas se tromper. La concurrence en attaque est diabolique pour la sélection… A voir si le projet rennais peut le séduire. Et sous quelles conditions. Un petit transfert, pour lequel il faut assumer le gros salaire de l’ancien marseillais. Ou un prêt, sous réserve de prolonger avec Chelsea puisqu’il est en fin de contrat en juin 2023.

🇧🇪 Les médias anglais évoquent un prêt à #Wolverhampton pour Michy #Batshuayi 🇧🇪 👉 Son parcours

🇧🇪 Standard de Liège

🇫🇷 OM

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇩🇪 Dortmund (prêt)

🇪🇸 Valence (prêt)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 C. Palace (prêt)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 C. Palace (prêt)

🇹🇷 Besiktas (prêt)

❓ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wolverhampton (prêt) ❓ pic.twitter.com/KODBaJMgta — 90 Football (@90footballFr) August 5, 2022



En Angleterre, la piste la plus chaude pour Michy Batshuayi serait Wolverhampton. Sa saison au Besiktas (14 buts en 39 matchs) plaide en sa faveur et attire toujours les convoitises de la Premier League. Mais ses représentants tentent également d’autres pistes. Nos sources indiquent qu’il a été proposé à l’OGC Nice, qui cherche un attaquant. Mais Marcus Thuram est pour le moment préféré.