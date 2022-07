PSG : Un 3e milieu de terrain déniché au Portugal… ? (INFO Média Foot)

Après Vitinha et Renato Sanches, Luis Campos pourrait tenter de finaliser un troisième dossier au milieu du terrain. Selon nos infos, le PSG étudie le dossier Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne).

Quelques jours avant l’officialisation de l’arrivée de Luis Campos au PSG, Média Foot révélait avant tous les autres médias l’intérêt parisien pour le jeune Vitinha, pépite du FC Porto. Un mois plus tard, le club de la capitale officialisait la signature de l’espoir portugais pour un montant dépassant les 40 millions d’euros. Premier sur l’info Vitinha, Média Foot a obtenu des éléments sur la recherche d’un troisième renfort au milieu du terrain. Car après Vitinha, et Renato Sanches qui sera Parisien dans quelques heures, Luis Campos souhaite encore une autre recrue pour l’entrejeu.

Un œil sur Ugarte

D’après nos sources, qui avaient vu juste pour Vitinha, le PSG scrute toujours le marché portugais, bien aidé par Luis Campos, qui monitore constamment la filière de son pays natal. Et c’est du côté du Sporting Lisbonne qu’il a déniché un nouveau talent : Manuel Ugarte. Cet Uruguayen de 21 ans serait dans les petits papiers du PSG pour ce mercato estival. Heureux hasard, qui gère les intérêts de Manuel Ugarte… ? Un certain Jorge Mendes. L’agent de Vitinha et de Renato Sanches pourrait donc faire coup triple !

Déjà bien repéré par les scouts

Manuel Ugarte est un talent qui a émergé à Famalicao, écurie proche de Jorge Mendes, avant de signer au Sporting. Et cette pépite uruguayenne a déjà été repérée par de nombreux scouts. Notamment ceux du jeu vidéo Football Manager. Dans l’édition 2022, il fait partie des milieux défensifs les plus prometteurs avec Nicolo Rovella (Juventus Turin), Nico Gonzalez (FC Barcelone) ou encore Nicolas Seiwald (Salzbourg).

Des départs à prévoir

La perspective de cette troisième recrue au milieu du terrain induit naturellement des départs côté parisien. Idrissa Gueye serait dans le viseur de Leicester, proche d’un retour chez les Foxes. Georginio Wijnaldum va signer en prêt à l’AS Roma, avec une option d’achat de 10 millions d’euros. Ander Herrera, actuellement dans le loft, pourrait retourner en Espagne. Et Leandro Paredes reste courtisé par les clubs italiens.