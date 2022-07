PSG : La nouvelle agence de Kurzawa s’active, Everton et Leeds contactés ! (INFO Média Foot)

Après avoir confié la gestion de ses intérêts à une nouvelle agence, Layvin Kurzawa voit son profil proposé à plusieurs clubs anglais. De son côté, le PSG ne souhaite que son départ.

Mis de côté pour le stage de préparation estivale au Japon, Layvin Kurzawa est clairement sur le départ. Le PSG ne compte plus sur lui et Luis Campos lui indique la porte de sortie. Pour optimiser ses chances de départ vers un nouveau challenge, le latéral gauche de 29 ans a changé d’agent. Désormais, il est représenté par CAA, une agence qui s’occupe de joueurs comme Jorginho (Chelsea), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Kyle Walker et James Maddison (Manchester City), Dele Alli (Everton), Richarlison (Tottenham) ou encore Raphaël Varane (Manchester United). Parfaitement implantée en Premier League, cette société tente de trouver une porte de sortie anglais à Layvin Kurzawa. Selon nos infos, le Parisien vient récemment d’être proposé à Everton et à Leeds. Si le contenu des échanges entre CAA et ces deux clubs n’a pas filtré, il y a de grandes chances de voir le Français quitter Paris cet été pour un club de Premier League.

Plus personne n’en veut à Paris



Persona non grata au PSG, Layvin Kurzawa est également la cible des supporters parisiens. En témoigne, des vidéos récentes du joueur au centre d’entraînement qui ne prend même plus la peine de s’arrêter pour saluer les fans ou signer des autographes : « Tu touches 500 000 euros par mois et tu ne t’arrêtes même pas ? ». Transparent lors de ses rares apparitions sur le terrain ces derniers mois, Layvin Kurzawa a surtout passé plus de temps à l’infirmerie qu’autre chose. Opéré d’une pubalgie il y a trois ans, il n’a jamais réussi à remonter la pente. Son départ du PSG est inévitable. Et à 29 ans, c’est même un impératif pour relancer sa carrière qui bat clairement de l’aile.