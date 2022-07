Pogba dans l’impasse, la Juv veut le priver de Coupe du monde

Blessé au genou, Paul Pogba connaît un retour chaotique à Turin. Ayant le choix entre deux opérations possibles, l’une devrait lui faire rater la Coupe du monde en novembre.

Pogback, retour aux affaires et à l’infirmerie pour la Pioche. Auteur d’un passage en demi-teinte à Manchester United, le milieu de terrain tricolore repart sur les mêmes bases à la Juventus.

Officialisé il y a quelques jours, Paul Pogba est retombé dans ses travers lors d’un entraînement. Conséquences ? Une blessure au ménisque externe du genou droit et une indisponibilité de plusieurs mois. De son côté, la Juventus souhaite que le champion du monde en 2018 avec les Bleus passe par la case « grosse opération », ce qui signifierait pas de Mondial en fin d’année au Qatar avec l’Équipe de France.

Deux opérations, la Juv se moque de la Coupe du monde

La Juventus ne va pas du tout dans le sens de Didier Deschamps et des Bleus. Alors qu’une première opération légère priverait le Français de compétition jusque octobre, les Bianconeri sont favorables à la plus grosse intervention chirurgicale. Cette dernière oblige à une suture du ménisque et une absence des terrains de 4 à 5 mois.

L’ancien de Manchester United ne dirait pas non à cette option mais le dilemme de la Coupe du monde va redistribuer les cartes. En Russie, il s’était imposé comme le leader du vestiaire et avait été l’un des grands artisans du sacre final des Bleus.

Une décision devrait être prise la semaine prochaine par le clan Pogba.

Pogback in 2023 ? On espère que non après les derniers résultats de l’Équipe de France, deux nuls et deux défaites, en juin sans la Pioche dans la liste.