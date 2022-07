Pogba ⚽ arrive à Turin, le roi est de retour à la Juventus ⚽!

Dans l’air du temps depuis plusieurs semaines, le retour de Paul Pogba à la Juventus se précise un peu plus. Le Français vient d’arriver à Turin, en avion. Sa signature est imminente !

Libre de tout contrat, Paul Pogba avait l’embarras du choix. Courtisé par le PSG, le Barça ou encore le Real Madrid, le champion du monde a finalement opté pour son club de cœur, la Juventus Turin. Quatre ans après avoir quitté le nid turinois, Paul Pogba is back #Pogback ! Sur les réseaux sociaux, Paul Pogba a mis fin au suspense en postant une vidéo. Le Français se trouve dans son avion, en direction de l’Italie. Et à la fin de cette courte vidéo, la Pioche parle en Italien… Un dernier indice avant son retour en Serie A.

S’il a explosé sous le maillot de la Juventus Turin, Paul Pogba n’a pas réussi à pleinement confirmer ce statut de star à Manchester United. Dans le récent documentaire « The Pogbmentary », le Français s’est exprimé sur cette expérience dans le Nord de l’Angleterre : « C’est l’un des plus grands clubs de l’histoire du football. Aller là-bas, découvrir une nouvelle culture et montrer mes qualités, c’était mon rêve ». Un rêve qu’il a réalisé et qu’il quitte donc pour retrouver son premier amour, la Juventus Turin.