Mercato : Un plan de folie préparé pour Cristiano Ronaldo !

Sur le départ à Manchester United, Cristiano Ronaldo envisage de rejoindre l’Atletico de Madrid lors de ce mercato. Et pour cela, les différentes parties sont en train d’imaginer une opération complètement folle.

Cristiano Ronaldo de retour en Espagne ?

C’est le rêve un peu fou de son agent, Jorge Mendes. L’influent portugais est en effet en train de préparer le transfert de son poulain aux cinq Ballons d’Or vers l’ennemi du Real Madrid : l’Atletico ! Diego Simeone a validé la piste et CR7 semble ok pour cette destination surprise. A 37 ans, il veut relever un nouveau challenge et disputer la Ligue des Champions. Manchester United ne peut lui offrir cela alors son transfert est au menu de cette fin de mercato.

Griezmann dans le deal ?

Mais pour que la venue de Cristiano Ronaldo à l’Atletico de Madrid soit possible, il faut remuer ciel et Terre. En effet, les Colchoneros ne peuvent se permettre de payer transfert et salaire de CR7 sans faire de la place. Ils doivent se « débarrasser » d’une star du vestiaire. Au premier rang, on retrouve le Français Antoine Griezmann ! Sur les tablettes de Manchester United depuis de longues années, Grizou pourrait quitter Madrid et prendre le célèbre n°7 des Mancuniens. Jusqu’à présent, sa femme a toujours refusé de quitter l’Espagne, sa terre natale. Mais l’enjeu sportif pourrait prendre le pas sur tout le reste. Avec le départ de Griezmann, l’un des plus gros salaires du vestiaire, l’Atletico pourrait ouvrir la porte à Cristiano Ronaldo. De son côté, Manchester United serait clairement ok. Griezmann fait saliver les dirigeants anglais depuis 2015…

Lors du jour de l’annonce de son transfert à la Roma, Paulo Dybala a fait vendre autant de maillots que Cristiano Ronaldo le jour de son arrivée à la Juventus. 😳💛❤️🐺🇦🇷 🗞️ @CorSport / 📸 @OfficialASRoma pic.twitter.com/bnEqy2miv8 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 24, 2022

Le cas Joao Felix évoqué

Si l’opération incluant Griezmann ne peut se faire, parce que le Français refuse, Jorge Mendes a une seconde cartouche à disposition. Dans son escarcelle, il gère également les intérêts d’un certain… Joao Felix ! Le jeune prodige portugais est également une proie plus qu’intéressante pour Manchester United. Un échange des deux plus grands joueurs portugais du moment a du sens. Et avec Jorge Mendes aux commandes, le dossier a clairement des chances d’aller au bout.

Le Bayern Munich toujours là

Si l’option Atletico de Madrid ne va pas au bout, Jorge Mendes a une troisième carte dans sa poche. Elle s’appelle Bayern Munich… Média Foot a récemment révélé que les discussions étaient déjà bien avancées. Les deux parties sont à peu près d’accord sur les conditions de sa venue, il ne reste que la durée du contrat à caler. Mais à choisir, Cristiano Ronaldo privilégie un retour en Espagne à une aventure en Allemagne. Même si, après avoir gagné partout en Europe, il pourrait ajouter une nouvelle ligne à son incroyable palmarès.