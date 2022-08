L’OM sur tous les fronts, cet international français arrive

Comme révélé dans nos colonnes le 19 juillet dernier, et confirmé récemment par Foot Mercato, Jordan Veretout n’est plus très loin de l’Olympique de Marseille.

Expatrié en Italie depuis cinq ans où il a défendu les couleurs de la Fiorentina et de la Roma, l’ancien nantais Jordan Veretout est tout proche de faire son retour en France à l’Olympique de Marseille. En ce moment, on ne s’ennuie pas du côté de l’OM. Alors que le conflit entre le nouvel entraîneur Igo Tudor et les joueurs de la cité phocéenne bat son plein, Pablo Longoria remue ciel et terre dans ce mercato pour composer la meilleure équipe possible. Depuis le début du mercato, de nombreuses recrues ont posé leurs valises à la Commanderie comme Luis Suarez, Jonathan Clauss, Isaak Touré, Chancel Mbemba ou Nuno Tavares. Mais cela n’est pas prêt de s’atténuer dans le sens des arrivées puisque c’est désormais Jordan Veretout qui est annoncé tout proche de l’OM, alors que le dossier Alexis Sanchez est lui aussi en cours.

Un prêt de Jordan Veretout

L’Olympique de Marseille aime marcher avec des prêts et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Selon nos informations du mois de juillet et celles de Foot Mercato, c’est bien le milieu de terrain tricolore de 29 ans qui va venir remplacer Boubacar Kamara dans l’entrejeu marseillais, ce dernier étant parti à Aston Villa. Estimé à 17 millions d’euros par le site Transfermarkt, l’homme aux 5 sélections en Équipe de France devrait poser ses valises pour seulement une saison en prêt, dans le but d’engranger du temps de jeu en vue de la Coupe du monde (21 nov-18 dec). Les négociations se passent à merveille entre le dauphin du championnat de France et la Louve, lauréate de la Ligue Europa Conference. Ayant traversé les Alpes il y a déjà cinq ans, l’ancien joueur du FC Nantes et de Aston Villa fait bonne impression en Série A. Un peu moins sollicité dans la capitale romaine depuis l’arrivée de José Mourinho il y a un an, Jordan Veretout sort tout de même d’une saison pleine avec 50 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont 35 comme titulaire.

Le Milan distancé ?

Si le champion d’Italie en titre a récemment battu l’OM en amical au Vélodrome, les Marseillais sont en train de prendre leur revanche. Au coude à coude dans le dossier Veretout, ce sont bien Pablo Longoria et les Phocéens qui semblent se détacher sur les Rossoneri. Sur les tablettes du club lombard depuis déjà trois années lorsqu’il performait à Florence, Jordan Veretout s’éloigne de Milan pour l’OM, qui en a fait sa priorité avant de retrouver la Ligue des champions. En quête d’expérience, le club marseillais pourrait s’appuyer sur les 28 matchs européens du Français durant les trois dernières saisons.