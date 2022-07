L’OM sur le point de signer une pépite de 18 ans et c’est un sacré beau bébé !

L’OM prépare l’avenir avec le recrutement d’un jeune talent de 18 ans, considéré comme l’un des plus prometteurs du football suisse à son poste de défenseur central.

A défaut de finaliser les arrivées de Justin Kluivert, Jordan Veretout ou encore de Memphis Depay, l’OM avance ses pions pour l’avenir. En effet, Pablo Longoria et ses équipes seraient sur le point de signer une véritable pépite du football suisse. Un gamin de 18 ans, jugé plus que prometteur. International U19, ce défenseur central est un sacré gabarit puisqu’il mesure 1,94 mètre ! Un beau bébé, pour son âge, qui propose une dimension physique plus qu’imposante et déjà quelques garanties à un poste où il s’impose comme l’un des grands espoirs de sa génération.

Son nom : Roggerio Nyakossi !



Sous contrat avec le Servette de Genève jusqu’en juin 2023, Roggerio Nyakossi devrait débarquer à l’OM pour intégrer l’équipe réserve dans un premier temps. Après une phase d’adaptation, Igor Tudor aura tout le loisir de le tester pour éventuellement lui offrir du temps de jeu dans les mois ou la saison à venir. A défaut de pouvoir faire revenir William Saliba, l’OM s’offre un talent d’avenir qui dispose des qualités pour atteindre le haut-niveau. A suivre…