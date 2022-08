Le verdict tombe pour Veretout à l’OM, Média Foot Marseille en pole position !

Comme annoncé par Média Foot Marseille le 19 juillet, Jordan Veretout à l’OM : c’est fait. Et les confirmations tombent une à une ces dernières heures.

Ce n’était qu’une question de temps. Depuis les révélations de Média Foot Marseille sur l’accord trouvé entre l’OM et l’AS Rome pour Jordan Veretout, le dossier devait simplement se finaliser sur plusieurs détails contractuels, notamment avec le joueur et les conditions du paiement de l’opération. Voici ce que nous écrivions le 19 juillet, bien avant tous les médias concurrents : « Selon nos infos, tout est bouclé entre toutes les parties. L’OM a trouvé un accord avec l’AS Rome pour le transfert. Et c’est aussi calé avec JordanVeretout sur la partie contractuelle. Dans ce dossier, il ne manque donc que la signature du joueur pour que l’opération soit finalisée. Sauf retournement de situation, le milieu de terrain français sera Marseillais la saison prochaine. Il vient garnir les rangs d’une équipe qui a perdu Boubacar Kamara cet été (AstonVilla) et qui a grand besoin d’expérience pour son retour en Ligue des Champions ». Et c’est désormais chose faite : l’international français débarque à Marseille !

L’Equipe et les gros médias confirment

Ce mercredi, le dossier se boucle, conformément à ce que Média Foot Marseille vous a indiqué il y a deux semaines. Le journal L’Equipe, ainsi que plusieurs autres médias, confirment que Jordan Veretout sera Marseillais dans quelques heures. A priori, il s’agira bien d’un transfert et non d’un prêt, comme évoqué par Foot Mercato. Un montant qui pourrait approcher 10 millions d’euros. Le recrutement de Jordan Veretout est un vrai soulagement pour Pablo Longoria qui cherche activement un milieu de terrain d’expérience et qui s’est plusieurs fois cassés les dents cet été. Positionné sur Axel Witsel, l’OM a vu le Belge changer ses plans pour l’Atletico de Madrid au dernier moment… Mais cette fois, pas de mauvaise surprise : Jordan Veretout arrive !