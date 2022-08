Le PSG touche au but pour Skriniar (INFO Média Foot) !

Positionné sur Milan Skriniar depuis de longues semaines, le PSG peinait à convaincre l’Inter Milan de le lâcher. Selon nos infos, le dossier est sur le point de se débloquer et pourrait rapidement aboutir.

En stand-by depuis plusieurs jours, le dossier Skriniar semblait bloqué. Le PSG et l’Inter Milan ne parvenaient pas à trouver un accord pour le transfert du défenseur slovaque. Considéré comme LA priorité du recrutement parisien en défense, Skriniar n’a plus qu’un an de contrat à l’Inter. Pour son départ, les Milanais veulent plus de 60 millions d’euros ! Une somme jugée trop importante par le PSG pour un joueur qui sera bientôt libre de tout contrat… Mais ces dernières heures, Paris a peut-être trouvé la clé.

Skriniar au PSG, ça prend forme !

Après la signature de Renato Sanches, Christophe Galtier a confirmé qu’il attendait encore du monde. Trois joueurs, d’après l’entraîneur du PSG. Et sa recrue défensive a de fortes chances de s’appeler Milan Skriniar… Selon nos infos, les discussions avancent en ce sens et le PSG touche au but. De son côté, le joueur a priorisé une arrivée à Paris, avec qui il est déjà d’accord contractuellement. Il ne reste donc qu’à trouver un accord final, mais d’après nos sources, ça en prend le chemin !