Le PSG sur Wesley Fofana (Leicester) ? C’est du flan !

Ces dernières heures, le nom de Wesley Fofana circule comme étant une cible potentielle du PSG, qui cherche un défenseur central. Mais selon nos sources, cette piste n’existe pas du côté parisien.

Contrairement à William Saliba, l’aventure de Wesley Fofana en Angleterre est un franc succès. Lancé par Leicester dans le grand bain de la Premier League, le Français éclate au grand jour. Et en ce mercato estival, l’ancien de l’ASSE voit son nom associé à de prestigieuses écuries européennes. Chelsea, qui cherche activement un taulier pour son axe central, penserait à Wesley Fofana. Et le PSG, également en quête d’un défenseur, songerait à la pépite de Leicester. Si son nom est effectivement sur les tablettes des Blues, côté parisien, c’est une autre histoire. Selon nos sources, à Paris comme à Leicester, on dément que Wesley Fofana soit une cible du mercato. Malgré tout le talent du Français de 21 ans, Paris n’a rien mis en place pour le jeune Fofana.

Rien avec Paris

L’information, publiée par le journal L’Equipe, est inexacte. Si Wesley Fofana coche beaucoup de cases du profil recherché par le PSG, il ne fait pas partie de la short-list de Luis Campos. Paris, qui priorise le dossier Milan Skriniar, travaille en effet sur des alternatives. Mais à l’heure actuelle, Fofana n’en fait pas partie.

Pour augmenter ses chances de disputer la Coupe du Monde, Wesley Fofana pourrait rejoindre Chelsea Le défenseur français de Leicester est ardemment courtisé par Chelsea. Il n’est pas fermé à un départ, lui qui ambitionne de voir le Qatar cet hiver https://t.co/4aQOfRlpyj pic.twitter.com/O2ZwQQmRf9 — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 31, 2022

Autre information erronée de la part de nos confrères. Le quotidien évoque une somme de 60 millions d’euros pour convaincre Leicester de lâcher Wesley Fofana. C’est bien plus que cela… A moins de 100 millions d’euros, Leicester ne discutera pas. Clairement, hors de prix, même pour Paris, qui tente de baisser le montant pour Skriniar (60 millions d’euros, hors bonus). Aussi talentueux soit-il, Wesley Fofana ne sera pas Parisien la saison prochaine. En tout cas, ce n’est pas dans les plans actuels de Luis Campos.