Le PSG se jette sur un couteau-suisse de luxe !

Comme Média Foot l’a révélé en totale exclu, le PSG est sur la piste de Nordi Mukiele. Un intérêt qui se confirme puisque le Français va signer à Paris dans les prochaines heures…

Paris accélère encore un coup !

Après l’arrivée de l’attaquant de Reims, Hugo Ekitike (prêt avec option d’achat, comme Média Foot l’avait écrit le 16 juillet), le PSG fonce sur le recrutement d’un défenseur. Mais pas n’importe lequel… Il s’agit d’une pépite française, capable de jouer sur un côté comme dans l’axe de la défense. Un couteau suisse de luxe qui va faire le plus grand bien à l’effectif de Christophe Galtier… Son nom : Nordi Mukiele !

Galtier confirme !

Interrogé après le second match amical du PSG, face au double champion du Japon en titre (Kawasaki Frontale, victoire des Parisiens 2-1), Christophe Galtier a confirmé l’arrivée d’un nouveau renfort en défense : « Le club est à la recherche d’un piston qui pourra être polyvalent. Pour doubler le poste aujourd’hui, nous avons Dina Ebimbe, qui n’est évidemment pas un spécialiste du poste. Je ne peux pas vous commenter ce qu’il se passe en interne. Il y a des pistes qui sont très actives. Et on peut penser que dans quelques jours, un joueur va venir nous rejoindre ». S’il ne mentionne pas le nom de Nordi Mukiele, Christophe Galtier parle bien implicitement du Français. Luis Campos le voulait plus que n’importe quel autre défenseur. Paris tentait de convaincre Leipzig depuis plusieurs semaines. Le dossier a fini par basculer…

La vidéo avait sauté, on va se la remettre.

Petite dose de Nordi Mukiele 💥 pic.twitter.com/NHpEnsKgJR — Le chercheur de talents (@LeChercheurDT2) June 24, 2021

Plus de 10 millions d’euros

D’après l’Equipe, le PSG va dépenser plus de 10 millions d’euros pour le transfert de Nordi Mukiele. Un joli coup pour Paris, le Français étant l’un des grands espoirs à son poste de latéral droit. Mais il a la particularité de pouvoir évoluer à gauche comme dans l’axe. Un profil qui répond aux attentes de Christophe Galtier, qui souhaite doubler plusieurs postes. A commencer par celui d’Achraf Hakimi, aujourd’hui sans réelle doublure.

Monaco a tenté…

Le PSG remporte la bataille pour Nordi Mukiele. Comme nous vous l’avons écrit, Paris n’était pas seul. Dernièrement, l’AS Monaco a pris des renseignements sur le joueur, auprès de son agent : « Les Monégasques apprécient son profil et aimeraient visiblement se positionner davantage. D’autant plus que Nordi Mukiele n’envisage pas de prolonger son contrat avec Leipzig. Son bail court jusqu’en juin 2023, son départ est donc une priorité de l’été ». Après cette nouvelle victoire sur le marché des transferts, le PSG fonce vers deux autres chantiers : un défenseur central et un milieu de terrain. Le premier n’est autre que Milan Skriniar. L’Inter Milan veut boucler la venue de son successeur avant de lâcher le Slovaque, qui veut venir au PSG. Dan-Axel Zagadou est dans les petits papiers des Milanais. Et au mileu du terrain, c’est Renato Sanches qui est tout proche de Paris. Un accord est en vue pour un deal à 12 millions d’euros.