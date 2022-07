Le FC Nantes a trouvé son plan B pour Milik, signature en cours !

Sur la piste d’Arkadiusz Milik, le FC Nantes a finalement jeté son dévolu sur un autre attaquant pour la saison prochaine.

Waldemar Kita rêvait d’un buteur polonais sur le front de son attaque. Arkadiuz Milik était alors sa cible ultime… Mais l’attaquant de l’OM est bien trop cher pour le FC Nantes, tant en transfert qu’en salaire. La piste a vite tourné court, d’autant plus que Milik n’a jamais eu l’intention de quitter l’OM pour un autre club français. Quel intérêt de partir pour un club qui ne dispute pas la Ligue des Champions et qui ne jouera, au mieux, que le Top 7 la saison prochaine ? Alors, Waldemar Kita est reparti en quête d’un autre buteur. Et visiblement, les Nantais ont fini par trouver leur bonheur ! Selon les informations de L’Equipe, il s’agit de l’Égyptien, Mohamed Mostafa. Un prêt avec une option devrait permettre aux Canaris de signer l’attaquant du Galatasaray (Turquie). Et l’option d’achat est belle puisqu’il s’agit d’un montant de 6 millions d’euros ! A 24 ans, ce serait une toute nouvelle aventure qui débuterait pour la carrière de Mostafa. Un temps sondé par Toulouse et Reims ces dernières semaines, c’est finalement Nantes et Antoine Kombouaré qui l’ont convaincu de venir.