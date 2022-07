INFO : Un dernier détail à régler et Skriniar signera au PSG !

Après Vitinha, Luis Campos pourrait boucler une deuxième recrue lors de ce mercato d’été. Selon nos infos, le PSG doit régler un dernier détail et Milan Skriniar signera à Paris.

Dernière ligne droite dans le dossier Skriniar !

Le PSG a pratiquement tout calé avec le défenseur de l’Inter Milan. Selon nos infos, le montant du transfert est acté entre Paris et Milan, il devrait approcher les 70 millions d’euros. De son côté, Luis Campos a trouvé un accord avec le joueur pour son contrat, tant sur la durée que pour le salaire. Le PSG a fait de gros efforts, signe que les dirigeants croient au potentiel du Slovaque, appelé à être titulaire dans la prochaine défense à trois de Christophe Galtier. Il reste néanmoins un dernier point à régler pour que l’accord soit total entre toutes les parties. Il concerne les commissions liées à ce transfert et à l’organisation des règlements. Le PSG, l’Inter Milan et les représentants du joueur doivent finaliser un accord et Milan Skriniar pourra alors signer son contrat avec Paris. Ce ne serait qu’une question de jours…