INFO : Pour oublier Cristiano Ronaldo, Manchester United veut un diamant du foot allemand !

Manchester United, qui voit Cristiano Ronaldo aller au clash pour son transfert, s’intéresse de très près à une pépite de Bundesliga. Un gamin de 19 ans qui vaut déjà de l’or…

Le divorce entre Manchester United et Cristiano Ronaldo est officieux. Et dans quelques jours, il devrait s’officialiser… Le Portugais a manqué la reprise de l’entraînement, indiquant clairement son intention de quitter le club cet été. Son agent, Jorge Mendes, est déjà à pied d’œuvre pour lui trouver une porte de sortie. Chelsea, PSG ou la MLS : CR7 veut changer d’air ! Et du côté de Manchester United, on ne retiendra clairement pas ce très, très, très cher Cristiano Ronaldo. L’économie de son salaire permettrait au club du nord de l’Angleterre de faire quelques beaux coups pour la saison prochaine. Et il y a un garçon qui fait particulièrement saliver les Mancuniens. Selon nos infos, il s’agit du diamant du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Ce n’est pas nouveau, Manchester United le suit depuis maintenant deux ans. Mais à 19 ans, il semble mûr pour un transfert et Manchester United commence à s’organiser.

68 – Joueurs de moins de 23 ans à avoir délivré le plus de « passes clés » dans le Top 5 européen : Bukayo Saka (Arsenal) : 68

Vinicius (Real Madrid) : 68

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) : 59

Yacine Adli (Bordeaux) : 59

Enzo Le Fée (Lorient) : 50 Prometteurs. #AskOptaJean https://t.co/D7DMeEBk9I — OptaJean (@OptaJean) June 15, 2022

Après avoir prolongé son contrat au début de l’été (juin 2027), Florian Wirtz semble avoir scellé son avenir au Bayer Leverkusen. Mais une offre folle de Manchester United changerait clairement la donne. Pour cela, il faut que Cristiano Ronaldo parte. Mais ça, Jorge Mendes s’en occupe.