INFO Média Foot : Scamacca et Skriniar au PSG, c’est plus que bouillant !

Selon nos infos, le PSG est en train de finaliser deux dossiers avec les arrivées de Milan Skriniar (Inter Milan) et Gianluca Scamacca (Sassuolo). Deux gros coups de Luis Campos, le nouveau patron du mercato parisien.

Doha finalise le départ de Mauricio Pochettino et l’arrivée de Christophe Galtier. Un petit jeu de chaises musicales à plusieurs dizaines de millions d’euros, quand même, qui prend un peu de temps à se finaliser. L’Argentin, notamment, se montrerait dur en affaire. Mais ce n’est qu’une question de jours pour que le dossier du coach soit réglé. Dans le même temps, Luis Campos ne chôme pas. Après avoir bien avancé sur les arrivées de Vitinha (FC Porto) et Renato Sanches (Lille), le Portugais continue son show. Et il est sur le point de boucler deux dossiers XXL, qui va permettre à Paris de frapper encore un très gros coup dans le mercato…

Alors que Skriniar s’est mis d’accord avec le PSG, l’#Inter #Milan a transmis une première offre pour #Bremer du #Torino. Celle-ci est insuffisante, mais le Brésilien continue de donner sa priorité aux Nerazzurri (devant l’AC Milan et Tottenham). #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 22, 2022

Skriniar, c’est presque bouclé

Le premier dossier, c’est Milan Skriniar. Le Slovaque est la priorité du PSG en défense. Paris a offert 50 millions d’euros, l’Inter Milan négocie depuis une semaine en espérant avoir plus. Doha a pris son temps pour préparer une seconde offensive. Et d’après nos sources, elle a fait mouche. Les deux clubs sont proches d’un accord global pour le transfert de Skriniar, qui sera le gros renfort défensif des Parisiens. Dans leur volonté de jouer en 3-5-2, Skriniar serait l’un des 3 de l’assise défensive, aux côtés de Marquinhos, Sergio Ramos (ou Kimpembe, quand l’Espagnol sera blessé).

A priori, le deal va se conclure autour des 60 millions d’euros.

Scamacca tout proche du PSG



Toujours en Italie, le PSG prépare un joli doublé. Après Marco Verratti, c’est au tour de l’Italien Gianluca Scamacca de faire chavirer le cœur de Doha. A 23 ans, cet attaquant qui évolue à Sassuolo pourrait venir compléter l’artillerie offensive du PSG et jouer les doublures de Neymar, Messi et Mbappé. Avec son mètre quatre-vingt-quinze, il dispose d’un profil inédit pour Paris. Un gabarit pour apporter une option différente à Christophe Galtier, le prochain entraîneur du club. Côté transfert, on devrait être autour des 50 millions d’euros, bonus compris, pour Scamacca. Deux investissements qui montrent à quel point Paris est plus que jamais ambitieux. Et conformément au nouveau discours de Nasser Al-Khelaïfi, terminé les paillettes : place à l’efficacité. Skriniar et Scamacca, c’est parfaitement ça. Des soldats, des joueurs de devoir.

La suite pour le PSG ? Des ventes !

A peine arrivé au PSG, Luis Campos est en feu. Son mercato ressemble à une véritable partition, comme il en a l’habitude. Mais son été n’est pas terminé pour autant. Dans le sens des arrivées, Paris est servi. A présent, il va falloir s’appliquer pour les départs. Et il y a du boulot ! Doha veut faire le ménage et vider les placards. Colin Dagba, Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer sont priés de partir en défense. Au milieu, ça va être l’hécatombe. Gueye, Dina–Ebimbe, Wijnaldum, Paredes, Herrera : par ici la sortie. Seul Danilo Pereira pourrait conserver une place dans la rotation, lui qui peut dépanner en défense également. Enfin, devant, Paris ne fera pas de sentiment. Julian Draxler doit partir, coûte que coûte. Et Neymar a beau avoir prolongé jusqu’en 2027, le PSG ne le retiendra pas. Comme nous vous l’avons révélé, le Barça pense toujours à lui. Si une tentative s’organise, il y a des chances que Paris ne le retienne pas. Bien au contraire !