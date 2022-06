INFO Média Foot : L’OM s’intéresse de très prêt à… Kurt Zouma !

Après la tempête médiatique qui s’est abattue sur lui, Kurt Zouma pourrait quitter West Ham cet été. Selon nos infos, l’Olympique de Marseille regarde le dossier et envisage de relancer le défenseur français.

La sentence est tombée pour Kurt Zouma. Coupable d’avoir maltraité son animal, le Français a été condamnée par la justice anglaise. Une peine de 180 heures d’intérêt général suite à la diffusion de vidéos dans lesquelles Zouma s’en prend violemment à son chat. Une polémique qui avait créé un véritable scandale mondial. L’heure est donc à la repentance pour l’international français, dont l’avenir s’assombrit à West Ham. L’affaire Zouma a fait beaucoup de dégâts et ses dirigeants semblent vouloir tourner la page du Français cet été. Placé sur la liste des transferts, il intéresse déjà des clubs européens. Et un club français…

L’OM regarde le dossier Zouma

Selon nos infos, il s’agit de l’OM.

L’écurie phocéenne cherche plusieurs renforts en défense. Les départs de William Saliba, mais également Boubacar Kamara qui pouvait évoluer dans l’axe défensif, doivent être compensés. Pablo Longoria a déjà bouclé la venue de Samuel Gigot. Mais ce n’est pas suffisant pour Jorge Sampaoli. La priorité était de garder William Saliba mais le dossier est trop complexe et coûteux. Arsenal compte sur le Français et veut le rapatrier. Alors l’OM regarde ailleurs et face au dossier Kurt Zouma, les Marseillais sont intéressés. La perspective de relancer le Français apparait très intéressante. Malgré la mauvaise image de son « affaire », Zouma reste un vrai talent et pourrait clairement apporter à la défense marseillaise qui retrouve la Ligue des Champions.

Un prêt ou un transfert ?

La question qui se posera alors, si jamais l’OM veut activer la piste Kurt Zouma, c’est de savoir s’il vient pour un prêt ou pour un transfert. Si le feu vert de la DNCG arrive de façon imminente, les Phocéens vont pouvoir démarrer leur mercato. Mais on ne connaît pas encore l’enveloppe mise à disposition par Frank McCourt. Elle pourrait être de 50 millions d’euros. Combien faudra-t-il pour s’offrir Kurt Zouma ? Sous contrat jusqu’en 2025, le Français de 27 ans a été acheté plus de 30 millions d’euros par West Ham en 2021.

Même si les Hammers veulent le vendre, ils ne le braderont pas pour des clopinettes… C’est un dossier, a minima, à 15 ou 20 millions d’euros. Le meilleur des compromis pourrait être un prêt, avec option d’achat. Comme pour Saliba, il permettrait à l’OM de voir si la greffe prend et si Zouma se plie aux exigences de Sampaoli. Après des semaines plus que compliquées pour le Français, la prise de risque est là. Investir sur un joueur dont on ignore l’état psychologique, c’est un pari…