INFO : Le LOSC en pole position pour Mara, la pépite des Girondins de Bordeaux !

Le LOSC met un coup d’accélérateur dans son mercato et cible à présent Sekou Mara, l’attaquant de Bordeaux. Les Dogues sont en pole position dans ce dossier chaud.

Ça bouge dans le Nord !

Le LOSC organise un gros mercato avec de nombreux départs et de belles arrivées. Olivier Létang boucle notamment les transferts de Sven Botman, Renato Sanches et Zeki Celik vers Newcastle, le PSG et l’AS Rome. D’autres pourraient suivre encore. Mais dans le sens des arrivées, ça s’agite tout autant. Le nouveau coach, Paulo Fonseca, est arrivé. Et le club nordiste a déjà signé Akim Zedadka (Clermont), Jonas Martin (Rennes) et Aleksandro, un Brésilien. D’ici quelques jours, le transfert de Denis Bouanga devrait également connaître une avancée, l’ASSE ne pouvant garder son joueur en Ligue 2. Mais une autre pépite pourrait suivre également ! Il s’agit de Sekou Mara, l’attaquant très prometteur de Bordeaux. Selon nos infos, le LOSC mène la danse. D’autres clubs sont dessus, comme Troyes et le Borussia M’Gladbach, mais ce sont les Dogues qui ont les commandes. Le dossier pourrait avancer la semaine prochaine, Bordeaux étant pressé de vendre.